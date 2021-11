Da Redação

Apucarana recebe prêmio de melhor educação do Brasil

Apucarana recebeu na noite desta terça-feira (23), o prêmio de melhor cidade em educação do Brasil durante o Prêmio Band Cidades Excelentes. O prefeito Junior da Femac e o vice-prefeito Paulo Vital estiveram na festa da premiação que aconteceu em Brasília e comemoraram a conquista.

"É com muito orgulho que levamos para vocês a informação de que Apucarana acaba de ganhar o prêmio de melhor educação do Brasil. Essa premiação realizada pela Band analisou dezenas e dezenas de índices. A cidade ganha o prêmio Cidades Excelentes e queremos que nossas crianças tenham todas as oportunidades de se desenvolver. Obrigada, professora Marli Fernandes e secretário Beto Preto", comemorou Junior em vídeo gravado durante o evento.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros, o “Oscar da Gestão Pública”.

A festa da premiação em Brasília contou com a presença de autoridades dos três poderes, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de vários ministros.

Saúde e educação

Em outubro deste ano, Apucarana se destacou também durante o Prêmio Band Cidades Excelentes no Paraná, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila, em Curitiba.

No estudo realizado em âmbito estadual, Apucarana aparece em primeiro lugar nas áreas da educação e da saúde, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, recebendo certificados de “primeiro lugar no Paraná”.

