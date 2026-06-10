Apucarana recebe Prêmio Cristovam Buarque pela formação de professores
Reconhecimento foi concedido durante congresso internacional de Educação realizado em Curitiba
As ações de formação continuada desenvolvidas pela rede municipal de ensino de Apucarana receberam nesta quarta-feira (10/06) o Prêmio Cristovam Buarque, na categoria Valorização e Capacitação do Docente. A premiação foi entregue durante o VII Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, realizado em Curitiba, evento que reúne especialistas, pesquisadores e referências nacionais da área educacional, entre eles o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque.
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Ao receber o troféu, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) destacou que o reconhecimento reforça a importância do investimento permanente na formação dos profissionais da educação. “A valorização dos profissionais da Educação é um dos pilares para a melhoria da qualidade do ensino. A nossa Autarquia Municipal de Educação possui uma equipe técnica de excelência que promove regularmente ações formativas voltadas ao aperfeiçoamento pedagógico e ao fortalecimento da prática docente. Fico muito feliz com esta conquista. É uma grande satisfação receber um reconhecimento tão importante e respeitado nacionalmente como o Prêmio Cristovam Buarque”, afirmou o prefeito, parabenizando a equipe da Autarquia Municipal de Educação e os professores da rede.
O reconhecimento foi concedido em razão das ações permanentes de capacitação oferecidas aos professores da rede municipal. O programa de formação continuada desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação está organizado em sete eixos temáticos que abrangem práticas pedagógicas, desenvolvimento infantil, educação inclusiva, tecnologia educacional, gestão escolar e educação infantil. Entre os conteúdos trabalhados estão o planejamento alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), metodologias ativas de ensino, alfabetização, educação socioemocional, inclusão de estudantes com necessidades específicas, diversidade cultural e recomposição das aprendizagens.
As capacitações também abordam o uso pedagógico da inteligência artificial e de ferramentas digitais, mediação de conflitos, saúde mental docente, fortalecimento da relação entre escola e família, liderança pedagógica, avaliações educacionais e gestão democrática. Na educação infantil, os conteúdos enfatizam o brincar como elemento central do aprendizado, a documentação pedagógica e a transição das crianças para o ensino fundamental.
A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, ressalta que as formações têm como objetivo atualizar metodologias, apoiar os educadores diante dos desafios cotidianos da sala de aula e fortalecer uma cultura permanente de aprendizagem entre os profissionais da rede. “Esse trabalho fortalece as competências dos educadores e incentiva a construção de estratégias que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. Parabenizo toda a nossa equipe, que é peça fundamental para esta conquista”, afirmou.
Segundo a secretária, investir de forma contínua na qualificação dos professores significa investir diretamente na qualidade da educação oferecida aos alunos. “A formação permanente fortalece a carreira docente, aprimora as práticas pedagógicas e gera reflexos positivos na aprendizagem. Esse reconhecimento demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido pela rede municipal e incentiva a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento profissional dos educadores”, acrescentou.
Quem é Cristovam Buarque – Referência nacional na área educacional, o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque defende há décadas a educação como prioridade para o desenvolvimento do país, com foco na alfabetização de qualidade e na ampliação das escolas de tempo integral.
Engenheiro mecânico, economista, educador e professor universitário, foi o criador do programa Bolsa-Escola, implantado pela primeira vez durante sua gestão no Distrito Federal. Também foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, senador e ministro da Educação. Sua trajetória tornou seu nome uma das principais referências nacionais na defesa da educação pública de qualidade.