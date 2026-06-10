Apucarana recebe Prêmio Cristovam Buarque pela formação de professores

As ações de formação continuada desenvolvidas pela rede municipal de ensino de Apucarana receberam nesta quarta-feira (10/06) o Prêmio Cristovam Buarque, na categoria Valorização e Capacitação do Docente. A premiação foi entregue durante o VII Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, realizado em Curitiba, evento que reúne especialistas, pesquisadores e referências nacionais da área educacional, entre eles o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana arrecada R$ 166 mil com leilão de bens inservíveis



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao receber o troféu, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) destacou que o reconhecimento reforça a importância do investimento permanente na formação dos profissionais da educação. “A valorização dos profissionais da Educação é um dos pilares para a melhoria da qualidade do ensino. A nossa Autarquia Municipal de Educação possui uma equipe técnica de excelência que promove regularmente ações formativas voltadas ao aperfeiçoamento pedagógico e ao fortalecimento da prática docente. Fico muito feliz com esta conquista. É uma grande satisfação receber um reconhecimento tão importante e respeitado nacionalmente como o Prêmio Cristovam Buarque”, afirmou o prefeito, parabenizando a equipe da Autarquia Municipal de Educação e os professores da rede.

O reconhecimento foi concedido em razão das ações permanentes de capacitação oferecidas aos professores da rede municipal. O programa de formação continuada desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação está organizado em sete eixos temáticos que abrangem práticas pedagógicas, desenvolvimento infantil, educação inclusiva, tecnologia educacional, gestão escolar e educação infantil. Entre os conteúdos trabalhados estão o planejamento alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), metodologias ativas de ensino, alfabetização, educação socioemocional, inclusão de estudantes com necessidades específicas, diversidade cultural e recomposição das aprendizagens.

As capacitações também abordam o uso pedagógico da inteligência artificial e de ferramentas digitais, mediação de conflitos, saúde mental docente, fortalecimento da relação entre escola e família, liderança pedagógica, avaliações educacionais e gestão democrática. Na educação infantil, os conteúdos enfatizam o brincar como elemento central do aprendizado, a documentação pedagógica e a transição das crianças para o ensino fundamental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, ressalta que as formações têm como objetivo atualizar metodologias, apoiar os educadores diante dos desafios cotidianos da sala de aula e fortalecer uma cultura permanente de aprendizagem entre os profissionais da rede. “Esse trabalho fortalece as competências dos educadores e incentiva a construção de estratégias que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. Parabenizo toda a nossa equipe, que é peça fundamental para esta conquista”, afirmou.

Segundo a secretária, investir de forma contínua na qualificação dos professores significa investir diretamente na qualidade da educação oferecida aos alunos. “A formação permanente fortalece a carreira docente, aprimora as práticas pedagógicas e gera reflexos positivos na aprendizagem. Esse reconhecimento demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido pela rede municipal e incentiva a continuidade das ações voltadas ao desenvolvimento profissional dos educadores”, acrescentou.

Quem é Cristovam Buarque – Referência nacional na área educacional, o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque defende há décadas a educação como prioridade para o desenvolvimento do país, com foco na alfabetização de qualidade e na ampliação das escolas de tempo integral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Engenheiro mecânico, economista, educador e professor universitário, foi o criador do programa Bolsa-Escola, implantado pela primeira vez durante sua gestão no Distrito Federal. Também foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, senador e ministro da Educação. Sua trajetória tornou seu nome uma das principais referências nacionais na defesa da educação pública de qualidade.