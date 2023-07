Apucarana recebe peregrinos do Caminho das Catedrais

Integrante da rota de peregrinação “Caminho das Catedrais”, Apucarana recebeu na quinta-feira um grupo de peregrinos que percorreram vários locais religiosos e turísticos da cidade. Oriundos de São Paulo capital, Itú, Rio Claro, Curitiba, Florianópolis e Londrina eles visitaram a Catedral Nossa Senhora de Lourdes; Parque Santo Expedido; Sala de Iconografia da Sagrada Família, no Santuário São José; a Praça do Japão na Acea; o Lago Jaboti; e pernoitaram num sítio na Estrada Bela.

O Caminho das Catedrais é uma rota de peregrinação com 305 quilômetros, ligando as catedrais de Londrina, Apucarana e Maringá.

A maior parte do trecho segue por estradas da zona rural, podendo ser percorrido a pé em 12 dias ou de bicicleta em quatro dias. Os peregrinos que estiveram em Apucarana ontem estão fazendo a rota a pé, percorrendo cerca de 30 quilômetros por dia.

O Caminho do Desafio das Catedrais foi idealizado pelo londrinense Arnaldo Coelho do Amaral Filho. “Fiz o caminho de Santiago de Compostela em 2013 e surgiu a ideia de criar em nossa região um caminho que pudesse ser peregrinado, ligando as catedrais que nos países cristãos são consideradas o marco zero das cidades”, conta Arnaldo, acrescentando que a iniciativa tem o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), Ecobooking e Anda Brasil.

