Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
EDUCAÇÃO

Apucarana recebe ônibus adaptado para reforçar transporte escolar

Veículo avaliado em quase R$ 500 mil atenderá alunos do bairro Fariz Gebrim

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 13:04:37 Editado em 22.05.2026, 13:04:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana recebe ônibus adaptado para reforçar transporte escolar
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

A Prefeitura de Apucarana recebeu na manhã desta sexta-feira (22) um novo ônibus escolar adaptado para o transporte de estudantes, com atenção especial às crianças com deficiência. O veículo, avaliado em quase R$ 500 mil, foi viabilizado por meio de recursos destinados pela deputada federal Luiza Canziani e será incorporado à frota municipal, atendendo prioritariamente a comunidade do bairro Fariz Gebrim.

- LEIA MAIS: Segundo acidente da manhã deixa motociclista ferido na BR-376 em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A entrega oficial ocorreu na sede do Executivo municipal e contou com a presença do prefeito Rodolfo Mota e da parlamentar, que destacou o impacto do novo equipamento para a inclusão na cidade. "Quando a gente fala de educação, a gente fala de uma parte muito importante que é o transporte escolar, né? Levar o melhor no transporte, levar o melhor inclusive para as nossas crianças com deficiência, levar estrutura, levar acolhimento, levar sobretudo dignidade. Transporte escolar significa dignidade para muitas e muitas famílias", ressaltou a deputada.

O veículo, que possui capacidade para 40 alunos e é equipado com plataforma de acessibilidade acionada por controle remoto, substituirá um ônibus antigo que apresentava falhas mecânicas constantes na rota escolar. O prefeito Rodolfo Mota explicou a urgência da substituição para o bairro contemplado. "A linha do Fariz Gebrim vai receber, a gente tem uma aluna lá que precisa desse atendimento. O ônibus que tá lá é mais velho, tá estragado inclusive, tem problema, tem ido muitas vezes para a oficina, então a gente vai arrumar ele, deixar ele lá de reserva, o velhinho vai ficar guardado lá de reserva. Mas esse ônibus novo, zero quilômetro, equipado, com controle remoto, plataforma, é o que vai atender a nossa comunidade do Fariz Gebrim e essa aluna que a gente faz o transporte lá", afirmou Mota.

Apucarana recebe ônibus adaptado para reforçar transporte escolar
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

Para a gestão municipal, a aquisição do equipamento seria inviável sem o repasse parlamentar. "Quase meio milhão de reais. Até porque é um ônibus zero, grande, 40 alunos, e com plataforma de acessibilidade, por isso um investimento tão significativo. E óbvio que a prefeitura não teria assim à mão, no caixa, meio milhão pra poder comprar um ônibus desse, por isso essa parceria é tão importante", pontuou o prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da entrega do ônibus, o encontro serviu para anunciar novos investimentos para Apucarana. O prefeito e a deputada confirmaram o compromisso para a chegada de mais um veículo escolar para renovação da frota, que atualmente conta com carros com mais de dez anos de uso.

Durante o evento, outras frentes de trabalho viabilizadas por emendas da parlamentar foram citadas, como a revitalização da pista do Lagoão e as reformas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vila Reis, Pirapó e Jardim Trabalhista. "A gente fica muito feliz que ele vai atender um bairro tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade e a nossa cidade como um todo, sem dúvida alguma sendo cuidada, a partir do nosso mandato, a partir da nossa parceria com o prefeito Rodolfo. Falamos hoje aqui da nossa Estrada do Rio Bom a Apucarana, falamos também do nosso grande projeto que será um grande cartão postal da nossa cidade, o Taboão", complementou Canziani.

O repasse reforça uma agenda de anúncios semanais mantida pela atual administração municipal. Segundo Mota, o ritmo de entregas tem sido constante. "Desde que nós assumimos, nós não passamos nenhuma semana... um ano, 4 meses e 20 dias, e nós não passamos nenhuma semana sem um anúncio, sem uma entrega, sem uma reforma, sem uma conquista, sem um investimento", concluiu o chefe do Executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acessibilidade Apucarana EDUCAÇÃO inclusão Investimento Público Transporte escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV