Apucarana recebe ônibus adaptado para reforçar transporte escolar

A Prefeitura de Apucarana recebeu na manhã desta sexta-feira (22) um novo ônibus escolar adaptado para o transporte de estudantes, com atenção especial às crianças com deficiência. O veículo, avaliado em quase R$ 500 mil, foi viabilizado por meio de recursos destinados pela deputada federal Luiza Canziani e será incorporado à frota municipal, atendendo prioritariamente a comunidade do bairro Fariz Gebrim.

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A entrega oficial ocorreu na sede do Executivo municipal e contou com a presença do prefeito Rodolfo Mota e da parlamentar, que destacou o impacto do novo equipamento para a inclusão na cidade. "Quando a gente fala de educação, a gente fala de uma parte muito importante que é o transporte escolar, né? Levar o melhor no transporte, levar o melhor inclusive para as nossas crianças com deficiência, levar estrutura, levar acolhimento, levar sobretudo dignidade. Transporte escolar significa dignidade para muitas e muitas famílias", ressaltou a deputada.

O veículo, que possui capacidade para 40 alunos e é equipado com plataforma de acessibilidade acionada por controle remoto, substituirá um ônibus antigo que apresentava falhas mecânicas constantes na rota escolar. O prefeito Rodolfo Mota explicou a urgência da substituição para o bairro contemplado. "A linha do Fariz Gebrim vai receber, a gente tem uma aluna lá que precisa desse atendimento. O ônibus que tá lá é mais velho, tá estragado inclusive, tem problema, tem ido muitas vezes para a oficina, então a gente vai arrumar ele, deixar ele lá de reserva, o velhinho vai ficar guardado lá de reserva. Mas esse ônibus novo, zero quilômetro, equipado, com controle remoto, plataforma, é o que vai atender a nossa comunidade do Fariz Gebrim e essa aluna que a gente faz o transporte lá", afirmou Mota.

Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Para a gestão municipal, a aquisição do equipamento seria inviável sem o repasse parlamentar. "Quase meio milhão de reais. Até porque é um ônibus zero, grande, 40 alunos, e com plataforma de acessibilidade, por isso um investimento tão significativo. E óbvio que a prefeitura não teria assim à mão, no caixa, meio milhão pra poder comprar um ônibus desse, por isso essa parceria é tão importante", pontuou o prefeito.

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Além da entrega do ônibus, o encontro serviu para anunciar novos investimentos para Apucarana. O prefeito e a deputada confirmaram o compromisso para a chegada de mais um veículo escolar para renovação da frota, que atualmente conta com carros com mais de dez anos de uso.

Durante o evento, outras frentes de trabalho viabilizadas por emendas da parlamentar foram citadas, como a revitalização da pista do Lagoão e as reformas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vila Reis, Pirapó e Jardim Trabalhista. "A gente fica muito feliz que ele vai atender um bairro tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade e a nossa cidade como um todo, sem dúvida alguma sendo cuidada, a partir do nosso mandato, a partir da nossa parceria com o prefeito Rodolfo. Falamos hoje aqui da nossa Estrada do Rio Bom a Apucarana, falamos também do nosso grande projeto que será um grande cartão postal da nossa cidade, o Taboão", complementou Canziani.

O repasse reforça uma agenda de anúncios semanais mantida pela atual administração municipal. Segundo Mota, o ritmo de entregas tem sido constante. "Desde que nós assumimos, nós não passamos nenhuma semana... um ano, 4 meses e 20 dias, e nós não passamos nenhuma semana sem um anúncio, sem uma entrega, sem uma reforma, sem uma conquista, sem um investimento", concluiu o chefe do Executivo.