Apucarana recebe o “Ônibus Lilás” nesta terça-feira

A Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, traz a Apucarana nesta terça-feira (18), o “Ônibus Lilás”. O foco é a prevenção e o enfrentamento ao feminicídio, com atendimento na Praça Rui Barbosa, das 9 às 16 horas.

O evento inclui atendimentos sociais, psicológicos e jurídicos visando orientação e combate à violência. O “Ônibus Lilás” é adaptado e equipado com espaços para atender mulheres de forma individual e sigilosa, garantindo a sua privacidade. Uma equipe profissional com psicóloga e assistente social fica à disposição para atender e orientar as mulheres, inclusive encaminhando para serviços especializados, quando necessário.

Também estão previstos atendimento sigiloso e profissional para mulheres com direitos violados; Programa “De Bem Comigo“; Orientações sobre saúde da mulher (testes rápidos); Projeto Maria Penha vai às escolas; inscrições para cursos profissionalizantes; economia solidária e hortas solidárias; rede de enfrentamento à mulher em situação de violência doméstica; e Patrulha Maria da Penha.

O prefeito Junior da Femac reforça o convite às mulheres apucaranenses. “Trata-se de um momento muito importante para que todas tenham conhecimento de todos os serviços ofertados pela nossa Secretaria da Mulher e possam obter orientações e atendimento em diversas situações”, assinala Junior da Femac, lamentando que, no fim de semana, mais um caso de feminicídio foi registrado na cidade.

A secretária da mulher e assuntos da família de Apucarana, Denise Canezin, ressalta a importância dessas atividades para as mulheres apucaranenses. “Nós teremos diversas atividades específicas para elas. Esclarecimentos de dúvidas a respeito de violência doméstica, ou da garantia de direitos seja ele em qualquer aspecto. Também iremos ofertar outros serviços nas áreas de saúde e educação. Desta forma, estamos cumprindo as políticas públicas priorizadas pelo prefeito Junior da Femac, prestando atendimento integral às mulheres apucaranenses, dando a elas toda assistência necessária".

