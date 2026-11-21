Apucarana recebe neste domingo a Jornada Diocesana da Juventude 2026 no Lagoão
Encontro reúne jovens das paróquias e comunidades da Diocese de Apucarana para um dia de fé, música, oração e confraternização
O Ginásio de Esportes Lagoão, em Apucarana (PR), recebe neste domingo (22) a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) 2026, encontro que reúne jovens das paróquias e comunidades da Diocese de Apucarana para um dia de fé, música, oração e confraternização. A programação será realizada das 9h às 18h.
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Com o tema “Vai, jovem, e reconstrói a minha Igreja!”, inspirado em João 2,17, o evento tem como proposta fortalecer a participação da juventude na Igreja e promover a integração entre jovens de diferentes paróquias, movimentos e grupos.
A programação prevê apresentações musicais, momentos de oração, pregações, formação, encontro entre os participantes e Santa Missa. Também estão previstos momentos de festa e confraternização.
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A Jornada Diocesana da Juventude é promovida pela Diocese de Apucarana e convida os jovens a participarem individualmente ou em grupos organizados por paróquias, movimentos e comunidades.
Autorização para menores de idade
A organização estabeleceu regras específicas para a participação de menores de 18 anos. Crianças e adolescentes com menos de 14 anos deverão apresentar autorização específica, com indicação do acompanhante responsável durante o evento.
Já os participantes com idade entre 14 e 17 anos precisam apresentar autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais.
Os documentos deverão ser preenchidos, assinados e entregues na entrada do evento. A organização alerta que menores sem a documentação exigida não poderão participar da Jornada.
Serviço
- Evento: Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) 2026
- Data: Domingo, 22 de novembro
- Horário: Das 9h às 18h
- Local: Ginásio de Esportes Lagoão
- Endereço: Rua Antônio Ostrenski, Vila São Carlos, Apucarana (PR)
- Instagram: @setorjuventudeapucarana