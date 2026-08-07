Apucarana recebe na terça-feira (11) missão do Instituto Hesed e imagem peregrina de São Miguel

Diocese será consagrada oficialmente ao arcanjo São Miguel na tradicional missa devocional a Nossa Senhora de Lourdes de 11 de agosto

A imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do santuário de Monte Gargano, na Itália, chega a Apucarana (PR) na próxima terça-feira (11), na comemoração mensal da padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Uma noite de oração está sendo preparada com a participação do Instituto Hesed. O bispo dom Carlos José de Oliveira presidirá a Santa Missa, com a consagração oficial da diocese a São Miguel. Os fiéis são convidados a doar alimentos não perecíveis, que serão distribuídos às obras de caridade da região.

-LEIA MAIS: Conheça o Instituto Hesed, fenômeno da internet que será atração na Catedral de Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A programação, com início às 18 horas, acontecerá na Catedral Basílica Menor de Apucarana, na missa devocional a Nossa Senhora de Lourdes de agosto. A Irmã Maria Raquel fará uma pregação às 18h30, preparando para a acolhida das imagens do arcanjo São Miguel e da padroeira da Diocese. Um terço, então, será rezado com os fiéis. Às 20 horas, a celebração eucarística com a consagração e, às 22 horas, show com o Instituto Hesed, com participação da Irmã Maria Joana.

Desde que foi abençoada no Monte Gargano, no mais antigo templo do ocidente dedicado ao arcanjo São Miguel, em julho do ano passado, a imagem já percorreu aproximadamente 150 mil quilômetros no Brasil, passando por 16 Estados e o Distrito Federal. É a segunda visita ao Paraná. A capital Curitiba recebeu a peregrinação em outubro do ano passado. Apucarana será a 35ª diocese a realizar solenemente a consagração.

A imagem peregrina de São Miguel Arcanjo foi abençoada 20 de julho do ano passado, na Basílica Santuário de Monte Gargano, na Itália, numa missa presidida pelo arcebispo de Manfredonia, Dom Franco Mascone, e concelebrada por Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo de Piracicaba-SP. Seis dias depois (26/07/2025), Santa Bárbara do Oeste-SP, nesta diocese, foi a primeira no Brasil a acolher a imagem peregrina e fazer a consagração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Instituto Hesed - por intermédio do Padre Emanuel Maria e das irmãs Maria Joana e Maria Raquel - recebeu a imagem peregrina e a carta oficial de envio, datada de 22 de julho de 2025 e assinada por Dom Franco e por Padre Ladislau Suchy, reitor do Santuário de São Miguel Arcanjo. Desde então, a missão nacional do Instituto se deslocou por aproximadamente 150 mil quilômetros, reunindo mais de 500 mil pessoas e arrecadando mais de 100 toneladas de alimentos.

Instituto Hesed

O Hesed é um instituto de vida religiosa católico, fundado em 1997 em Fortaleza-CE, com a missão de conduzir as pessoas à oração e à adoração, formando-as para uma intimidade com Deus. Sua espiritualidade é Eucarística e Mariana.

Tem como carisma viver e propagar as Misericórdias do Senhor e a devoção aos Santos Anjos, sendo hoje uma das principais referências de espiritualidade, oração e evangelização no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio de transmissões diárias que alcançam milhões de fiéis, o Instituto tem promovido, há seis anos, um intenso movimento de retorno à oração, à vida sacramental e à identidade cristã.

Além da evangelização digital, o Instituto Hesed mantém forte atuação social por meio do Projeto Ágape, que atende mensalmente 2.500 famílias, distribui 4 mil cestas básicas por mês (totalizando cerca de 50 toneladas de alimentos), realiza visitas semanais a presídios e promove ações como almoço comunitário, café dos idosos, festas para crianças e oficinas de leitura.