Apucarana recebe mutirão regional de oftalmologia neste sábado

Apucarana realiza neste sábado (1º) o mutirão para triagem de cerca 700 pacientes que aguardam por cirurgias de catarata e pterígio nos municípios pertencentes à 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana. O evento contou com a presença do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Veja entrevista abaixo

O atendimento é realizado pela equipe do Hospital dos Olhos de Londrina (Hoftalon) no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (CISVIR), que também fará o agendamento para o procedimento cirúrgico. Participaram 15 municípios da regional, com exceção de Arapongas, que já realizou individualmente esse atendimento.

"Nós estamos cumprindo a determinação do governador do Ratinho Junior em todo Paraná, abrindo novas oportunidades de mutirão para diminuir a espera dos paranaenses por cirurgias eletivas", disse. Ele anunciou também o lançamento do "Opera Paraná 2", que também vai focar na ampliação de cirurgias nas mais diversas áreas.

Segundo o chefe da 16ª Regional de Saúde, Marcos Costa, o mutirão deve zerar a fila de espera por cirurgias de catarata e pterígio na região.

O atendimento é direcionado a pacientes com mais de 55 anos já cadastrados pelo município, gerando maior agilidade aos procedimentos oftalmológicos na região.

