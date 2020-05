Apucarana recebe mil testes rápidos de Covid-19

A prefeitura de Apucarana comprou mil testes rápidos para o enfrentamento do novo coronavírus, que detecta os anticorpos no organismo da pessoa infectada pelo covid-19. A testagem teve início nesta sexta-feira (8) e de acordo com protocolo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) prioriza os pacientes que passam pelo Pronto Atendimento do Coronavírus e estão sendo monitorados pelas equipes da saúde, em isolamento domiciliar.

“No momento temos 78 pacientes em monitoramento e o teste rápido deve ser realizado a partir do 7º dia ou mais preferencialmente no 9º e 10º dia do aparecimento dos primeiros sintomas”, explica o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta.

Apucarana já havia recebido 580 testes rápidos do Governo do Estado do Paraná, destinados prioritariamente aos profissionais da saúde. Até o momento foram testadas 65 pessoas entre médicos e enfermeiros e todos deram resultado negativo.

Para o prefeito Junior da Femac, os testes rápidos representam um grande reforço no enfrentamento do covid-19 no município. “Aliada a todas medidas adotadas até o momento, a testagem rápida é mais uma estratégia para frear a disseminação do vírus em nossa cidade. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para proteger os apucaranenses neste momento de pandemia”, afirma Junior da Femac.

Os testes rápidos têm resultado conhecido em até 20 minutos. Esse tipo de reagente identifica os anticorpos da doença a partir do sangue. Segundo boletim divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde, Apucarana investiga 13 casos suspeitos e tem outros 13 pacientes recuperados. Pelo Pronto Atendimento do Coronavírus já passaram 1.242 pessoas, sendo que 78 estão em monitoramento doméstico.

PRONTO ATENDIMENTO

O Pronto Atendimento do Coronavírus funciona no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde, localizado na Rua Miguel Simião, 69. O atendimento no local é oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas.

No local, profissionais de Saúde da Prefeitura fazem a triagem, consultas e coleta de material para exame e os encaminhamentos necessários de cada caso, podendo ser isolamento domiciliar ou internação hospitalar.

Além do atendimento presencial, a unidade tira dúvidas por telefone, também de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas às 18 horas. Os números são o 3162-3049 (fixo) e 99967- 0845 e 99967-0563 (celular ou WhatsApp).