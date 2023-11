Apucarana recebe Mariópolis no 1º jogo da semifinal da Série Prata

O Apucarana Futsal recebe neste sábado (4), às 20h, no ginásio do Lagoão, o Mariópolis pelo primeiro jogo da semifinal da Série Prata do Campeonato Paranaense.

Nas quartas de final, a equipe apucaranense conseguiu eliminar o Medianeira vencendo as duas partidas. A primeira, também começando em casa, ganhou por 5 a 3. Na volta, o time da Cidade Alta conquistou a vitória novamente, mas pelo placar de 4 a 3.

A equipe de Mariópolis tirou o São José Futsal da competição. Goleou por 4 a 1 na partida da ida e no segundo confronto, empatou em 1 a 1.

Para o confronto deste sábado, o treinador do Apucarana Futsal afirma que acredita na vitória, apesar da qualidade do adversário. “Estamos em um momento que batalhamos, trabalhamos muito para chegar, que é o jogo do acesso, sabemos das inúmeras dificuldades que iremos enfrentar, nosso adversário é muito qualificado, ficou em segundo no nosso grupo, mas vamos lutar com unhas em busca do tão sonhado acesso”, disse.

Para o técnico, não há favorito nessas semifinais. “Nesta fase do campeonato, o favoritismo não entra em quadra, os quatro times que chegaram fizeram por merecer esse momento, por isso, sem dúvidas, serão jogos equilibrados e resolvidos nos detalhes”, comentou Luiz.

A outra semifinal é entre Coronel Futsal e Santa Helena. Os times que avançarem à decisão final também estarão garantidos na Série Ouro de 2024.