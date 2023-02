Apucarana recebe liberação da Sesa para licitar obra do novo PAM

Da Redação

Projeto do futuro prédio do Pronto Atendimento Municipal PAM

A Prefeitura de Apucarana recebeu nesta quarta-feira (15) a liberação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para abertura do processo de licitação do futuro prédio do Pronto Atendimento Municipal (PAM), no Jardim Ponta Grossa.

O prefeito Junior da Femac esteve reunido, em Curitiba, com equipe técnica da Secretaria de Saúde, para tratar dos últimos detalhes, visando à abertura do processo de licitação para construção do PAM. “A obra terá investimento de R$4,6 milhões, sendo R$3,5 milhões do Estado, e uma contrapartida de R$ 1,1 milhão do Município”, informa o prefeito, acrescentando que, num prazo de 60 a 90 dias, a obra será iniciada.

Segundo ele, o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Apucarana, funcionará como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estadual, ampliando o atendimento da população de uma grande região da cidade, no entorno do Jardim Ponta Grossa.

“A obra do PAM será edificada no terreno da antiga “Casa da Pedra”, com área de 812,89 metros quadrados e capacidade para atender mais de 2.100 pacientes por mês”, revela Junior da Femac.

O PAM de Apucarana havia sido anunciado em dezembro de 2022, pelo então secretário de estado da saúde, Dr. Beto Preto. Na ocasião, o vice-prefeito Paulo Vital, representou no ato, em Curitiba, o prefeito Junior da Femac.

“Agradecemos mais uma vez o Governador Ratinho Junior e o agora deputado federal Beto Preto, pela liberação de mais recursos para a saúde de Apucarana. Nossa cidade vem sendo contemplada com importantes investimentos nesta área. Agora estamos ganhando um novo pronto atendimento para a região do Jardim Ponta Grossa”, destaca Junior da Femac.

