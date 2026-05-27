Apucarana recebe jogos decisivos do Paraná Bom de Bola neste fim de semana

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Apucarana volta a receber, entre sexta-feira e domingo, dias 29, 30 e 31 de maio, os jogos decisivos da fase regional 04 do Paraná Bom de Bola.

A competição movimenta atletas de 19 municípios do norte do Paraná e terá partidas nas categorias Sub-16, Sub-20, 15+ Feminino e 40+ Masculino, com jogos no Estádio Municipal Olímpio Barreto, no campo do Sesi, no Campo da Cunha Cruz e no Campo da S Glass.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que sediar a competição reforça o papel de Apucarana como referência regional no esporte. “Além de valorizar nossos atletas, o Paraná Bom de Bola movimenta a cidade, incentiva a prática esportiva e fortalece a integração entre os municípios. A Prefeitura tem trabalhado para apoiar eventos que promovem saúde, convivência e oportunidades para crianças, jovens e adultos”, afirmou.

A primeira etapa da competição foi realizada nos dias 23 e 24 de maio, com disputas nas categorias de base do futebol de campo e no futebol suíço master.

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As equipes de Apucarana tiveram bom desempenho. O time Sub-16 terminou a fase classificatória na liderança do Grupo D, com seis pontos, e garantiu vaga nas quartas de final. Já a equipe Sub-20 ficou em segundo lugar, também com seis pontos, e avançou para a semifinal.

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Na campanha da primeira fase, o Sub-16 de Apucarana goleou Sabáudia por 5 a 0, venceu Cafeára por 6 a 1 e empatou sem gols com Jaguapitã.

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Na decisão por pênaltis, Jaguapitã levou a melhor, mas a equipe apucaranense confirmou a classificação pelo desempenho na fase.

A fase regional em Apucarana reúne representantes de Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Cafeára, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana e Apucarana.

A expectativa é de grande movimentação esportiva durante o fim de semana, com confrontos decisivos e participação de atletas de diferentes categorias.

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PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

1 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

2 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

3 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

4 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

5 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

6 de 6 - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Sexta-feira, 29 de maio



Campo de Futebol do Sesi

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13h30, Londrina x Jaguapitã, Sub-16 Masculino, quartas de final

15h, Cambé x Centenário do Sul, Sub-16 Masculino, quartas de final





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Estádio Municipal Olímpio Barreto

13h30, Sertanópolis x Guaraci, Sub-16 Masculino, quartas de final

15h, Apucarana x Arapongas, Sub-16 Masculino, quartas de final

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16h30, Apucarana x Arapongas, 15+ Feminino, Grupo A





Sábado, 30 de maio

Campo de Futebol do Sesi

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13h30, Londrina x Tamarana, Sub-20 Masculino, semifinal

15h30, Cambé x Apucarana, Sub-20 Masculino, semifinal





Estádio Municipal Olímpio Barreto



13h30, Arapongas x Apucarana, 15+ Feminino, Grupo A

15h, vencedor do Jogo 3 x vencedor do Jogo 4, Sub-16 Masculino, semifinal

16h30, vencedor do Jogo 1 x vencedor do Jogo 2, Sub-16 Masculino, semifinal





Domingo, 31 de maio

Campo de Futebol do Sesi

8h30, perdedor do Jogo 5 x perdedor do Jogo 6, Sub-16 Masculino, disputa de 3º lugar

10h, perdedor do Jogo 1 x perdedor do Jogo 2, Sub-20 Masculino, disputa de 3º lugar





Estádio Municipal Olímpio Barreto

8h30, vencedor do Jogo 5 x vencedor do Jogo 6, Sub-16 Masculino, final

10h, vencedor do Jogo 1 x vencedor do Jogo 2, Sub-20 Masculino, final

12h, Apucarana x Arapongas, 15+ Feminino, Grupo A, se necessário





Campo da Cunha Cruz

9h, Sabáudia x Sertanópolis, 40+ Masculino, Grupo A

10h30, Apucarana x Alvorada do Sul, 40+ Masculino, cancelado





Campo da S Glas

9h, Sabáudia x Rolândia, 40+ Masculino, Grupo A

10h30, Sertanópolis x Apucarana, 40+ Masculino, Grupo A