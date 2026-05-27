Apucarana recebe jogos decisivos do Paraná Bom de Bola neste fim de semana
A competição movimenta atletas de 19 municípios do norte do Paraná e terá partidas em várias categorias
Apucarana volta a receber, entre sexta-feira e domingo, dias 29, 30 e 31 de maio, os jogos decisivos da fase regional 04 do Paraná Bom de Bola.
A competição movimenta atletas de 19 municípios do norte do Paraná e terá partidas nas categorias Sub-16, Sub-20, 15+ Feminino e 40+ Masculino, com jogos no Estádio Municipal Olímpio Barreto, no campo do Sesi, no Campo da Cunha Cruz e no Campo da S Glass.
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O prefeito Rodolfo Mota destacou que sediar a competição reforça o papel de Apucarana como referência regional no esporte. “Além de valorizar nossos atletas, o Paraná Bom de Bola movimenta a cidade, incentiva a prática esportiva e fortalece a integração entre os municípios. A Prefeitura tem trabalhado para apoiar eventos que promovem saúde, convivência e oportunidades para crianças, jovens e adultos”, afirmou.
A primeira etapa da competição foi realizada nos dias 23 e 24 de maio, com disputas nas categorias de base do futebol de campo e no futebol suíço master.
As equipes de Apucarana tiveram bom desempenho. O time Sub-16 terminou a fase classificatória na liderança do Grupo D, com seis pontos, e garantiu vaga nas quartas de final. Já a equipe Sub-20 ficou em segundo lugar, também com seis pontos, e avançou para a semifinal.
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Na campanha da primeira fase, o Sub-16 de Apucarana goleou Sabáudia por 5 a 0, venceu Cafeára por 6 a 1 e empatou sem gols com Jaguapitã.
Na decisão por pênaltis, Jaguapitã levou a melhor, mas a equipe apucaranense confirmou a classificação pelo desempenho na fase.
A fase regional em Apucarana reúne representantes de Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Cafeára, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana e Apucarana.
A expectativa é de grande movimentação esportiva durante o fim de semana, com confrontos decisivos e participação de atletas de diferentes categorias.
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS
Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: Autor: - Divulgação Prefeitura de Apucarana
Sexta-feira, 29 de maio
Campo de Futebol do Sesi
13h30, Londrina x Jaguapitã, Sub-16 Masculino, quartas de final
15h, Cambé x Centenário do Sul, Sub-16 Masculino, quartas de final
Estádio Municipal Olímpio Barreto
13h30, Sertanópolis x Guaraci, Sub-16 Masculino, quartas de final
15h, Apucarana x Arapongas, Sub-16 Masculino, quartas de final
16h30, Apucarana x Arapongas, 15+ Feminino, Grupo A
Sábado, 30 de maio
Campo de Futebol do Sesi
13h30, Londrina x Tamarana, Sub-20 Masculino, semifinal
15h30, Cambé x Apucarana, Sub-20 Masculino, semifinal
Estádio Municipal Olímpio Barreto
13h30, Arapongas x Apucarana, 15+ Feminino, Grupo A
15h, vencedor do Jogo 3 x vencedor do Jogo 4, Sub-16 Masculino, semifinal
16h30, vencedor do Jogo 1 x vencedor do Jogo 2, Sub-16 Masculino, semifinal
Domingo, 31 de maio
Campo de Futebol do Sesi
8h30, perdedor do Jogo 5 x perdedor do Jogo 6, Sub-16 Masculino, disputa de 3º lugar
10h, perdedor do Jogo 1 x perdedor do Jogo 2, Sub-20 Masculino, disputa de 3º lugar
Estádio Municipal Olímpio Barreto
8h30, vencedor do Jogo 5 x vencedor do Jogo 6, Sub-16 Masculino, final
10h, vencedor do Jogo 1 x vencedor do Jogo 2, Sub-20 Masculino, final
12h, Apucarana x Arapongas, 15+ Feminino, Grupo A, se necessário
Campo da Cunha Cruz
9h, Sabáudia x Sertanópolis, 40+ Masculino, Grupo A
10h30, Apucarana x Alvorada do Sul, 40+ Masculino, cancelado
Campo da S Glas
9h, Sabáudia x Rolândia, 40+ Masculino, Grupo A
10h30, Sertanópolis x Apucarana, 40+ Masculino, Grupo A