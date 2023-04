Apucarana recebe investimento para ampliação da ETE Barra Nova

Da Redação

A obra será executada pela Cembra Engenharia Ltda

Apucarana está ganhando mais um grande empreendimento na área de saneamento básico. Trata-se da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Barra Nova. O investimento será de R$ 41,6 milhões, para atender a demanda do Residencial Interlagos e de outros três bairros desta região, que estão recebendo rede coletora de esgoto sanitário.

“A significativa ampliação da capacidade de tratamento de esgoto irá fortalecer o desenvolvimento social e econômico de toda esta grande região da cidade. E, ao garantir esta conquista, agradecemos ao Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; ao presidente da Sanepar, Cláudio Stabile; ao diretor comercial da Sanepar, Elerian Zanetti; ao deputado federal Beto Preto; e ao gerente regional da Sanepar em Apucarana, Luis Carlos Jacovassi”, comentou o prefeito Junior da Femac.

A obra será executada pela Cembra Engenharia Ltda, empresa licitada e contratada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O prazo de execução será de 540 dias, para ampliar a capacidade do sistema de esgotamento sanitário na região do Residencial Interlagos. O valor de quase R$42 milhões inclui o fornecimento de materiais, de acordo com o edital de licitação da obra.

Ao mesmo tempo, a Sanepar já deu início às obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que irá atender 3.500 famílias dos jardins Interlagos, Veneza, Solar da Toscana e Bela Suíça.

Também está prevista a construção de uma nova estação elevatória de esgoto e haverá a implantação de 32 mil metros de tubulações, entre rede coletora, linha de recalque e interceptores. A obra irá elevar o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE) de Apucarana para 85% da população.

