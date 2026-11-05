Apucarana recebe Frente Nacional de Prefeitos para apresentar modelo de educação em tempo integral

Apucarana recebeu nesta quinta-feira (5) representantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para apresentar o modelo de educação em tempo integral desenvolvido na rede municipal de ensino. A visita integra a primeira missão nacional da entidade, que reúne gestores públicos de 12 cidades de cinco estados brasileiros para conhecer experiências bem-sucedidas de políticas públicas. A programação começou em Londrina, passou por Apucarana e seguirá para Maringá.

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A recepção ocorreu no gabinete do prefeito Rodolfo Mota, com a presença de Gilberto Perre, secretário executivo da FNP e natural de Apucarana, além de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e secretários municipais. Após a coletiva de imprensa, os visitantes seguiram para conhecer uma escola municipal e um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

O principal destaque apresentado pela administração municipal é a abrangência do ensino integral, que atende aproximadamente 95% dos estudantes da rede. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, os alunos permanecem nove horas por dia nas unidades escolares e recebem uma carga ampliada de atividades pedagógicas, incluindo o dobro de português e matemática em relação à recomendação do Ministério da Educação, conforme informado pelo gestor.

"É uma alegria de poder apresentar essa boa experiência da educação em tempo integral para essas cidades, esses prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas e secretários que vieram participar da primeira missão nacional", afirmou Rodolfo Mota.

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O prefeito também destacou os investimentos realizados na estrutura e na qualidade do atendimento. Entre as iniciativas estão a ampliação dos kits de uniformes escolares, o reforço na alimentação, o aumento das oficinas pedagógicas e a aquisição de materiais para oferecer mais apoio às crianças neurodivergentes.

Na área de infraestrutura, a administração municipal prevê a climatização de 20 escolas municipais para o início do próximo ano letivo, com prazo máximo até março. A intenção é ampliar o projeto para outras 20 unidades até o final de 2027, chegando a 40 das 60 escolas municipais com ar-condicionado.

Mota ressaltou ainda que o modelo de educação integral de Apucarana tem uma trajetória de 25 anos, mas passou por novos investimentos e ajustes nos últimos meses. Segundo ele, também estão em andamento dez obras na área da educação e foram realizadas 180 horas de formação para os profissionais da rede neste ano.

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Referência nacional

Para Gilberto Perre, a escolha de Apucarana para integrar a missão está relacionada à singularidade do modelo educacional adotado pelo município, que mantém o ensino em tempo integral nas 60 unidades escolares. "Apucarana é uma cidade que tem tempo integral para todas as 60 unidades escolares, e isso é um fato muito singular, diferencia Apucarana no cenário nacional", destacou o secretário executivo da FNP. Ele explicou que a iniciativa surgiu da proposta de promover o intercâmbio de experiências entre municípios brasileiros, seguindo uma prática que a entidade já desenvolve em missões internacionais com gestores públicos.

A programação também permitiu apresentar aos visitantes os desafios financeiros enfrentados pelo município para manter e ampliar os serviços públicos. Perre destacou a atuação do prefeito Rodolfo Mota em Brasília nas articulações relacionadas à aprovação da PEC 66, posteriormente transformada na Emenda Constitucional 136, que abriu caminho para o refinanciamento de dívidas previdenciárias municipais. Na avaliação de Perre, a medida representa uma oportunidade para melhorar as condições fiscais de Apucarana e ampliar a capacidade de investimento em áreas essenciais, como a educação.

Valorização dos profissionais e cuidado com os alunos

Durante a coletiva, Rodolfo Mota também enfatizou o papel dos profissionais da educação na construção dos resultados alcançados pelo município. Professores, merendeiras, equipes administrativas, motoristas, diretores, coordenadores e servidores dos CMEIs foram lembrados pelo trabalho diário de cuidado e acompanhamento das crianças.

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O prefeito destacou que a educação em tempo integral exige mais do que estrutura física e recursos pedagógicos: depende também de profissionais preparados e comprometidos. "Essas professoras, a merendeira, a tia da escola, a diretora, elas ficam nove horas com essas crianças. Ela fica mais tempo com o filho do outro do que com o seu próprio filho", afirmou.

Outro ponto destacado foi a alimentação oferecida nas unidades. De acordo com o prefeito, cerca de 3.500 crianças atendidas nos CMEIs recebem jantar antes de deixar as instituições, às 16 horas. "A gente sabe que várias dessas crianças, a única comida de verdade que ela vai ter ao longo do dia vai ser no CMEI, vai ser na escola", disse Mota.

A visita da FNP reforça o reconhecimento das experiências desenvolvidas em Apucarana e abre espaço para que outras administrações municipais conheçam iniciativas que podem contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de educação em diferentes regiões do país.

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