Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
REFERÊNCIA

Apucarana recebe Frente Nacional de Prefeitos para apresentar modelo de educação em tempo integral

Com 95% dos alunos da rede municipal em período integral, cidade recebe representantes de 12 municípios de cinco estados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana recebe Frente Nacional de Prefeitos para apresentar modelo de educação em tempo integral
Autor Foto: Gaby Campos/ Arquivo TNOnline

Apucarana recebeu nesta quinta-feira (5) representantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para apresentar o modelo de educação em tempo integral desenvolvido na rede municipal de ensino. A visita integra a primeira missão nacional da entidade, que reúne gestores públicos de 12 cidades de cinco estados brasileiros para conhecer experiências bem-sucedidas de políticas públicas. A programação começou em Londrina, passou por Apucarana e seguirá para Maringá.

LEIA MAIS: Vídeo flagra colisão de motorista que passou mal ao volante em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A recepção ocorreu no gabinete do prefeito Rodolfo Mota, com a presença de Gilberto Perre, secretário executivo da FNP e natural de Apucarana, além de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e secretários municipais. Após a coletiva de imprensa, os visitantes seguiram para conhecer uma escola municipal e um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

O principal destaque apresentado pela administração municipal é a abrangência do ensino integral, que atende aproximadamente 95% dos estudantes da rede. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, os alunos permanecem nove horas por dia nas unidades escolares e recebem uma carga ampliada de atividades pedagógicas, incluindo o dobro de português e matemática em relação à recomendação do Ministério da Educação, conforme informado pelo gestor.

"É uma alegria de poder apresentar essa boa experiência da educação em tempo integral para essas cidades, esses prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas e secretários que vieram participar da primeira missão nacional", afirmou Rodolfo Mota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito também destacou os investimentos realizados na estrutura e na qualidade do atendimento. Entre as iniciativas estão a ampliação dos kits de uniformes escolares, o reforço na alimentação, o aumento das oficinas pedagógicas e a aquisição de materiais para oferecer mais apoio às crianças neurodivergentes.

Na área de infraestrutura, a administração municipal prevê a climatização de 20 escolas municipais para o início do próximo ano letivo, com prazo máximo até março. A intenção é ampliar o projeto para outras 20 unidades até o final de 2027, chegando a 40 das 60 escolas municipais com ar-condicionado.

Mota ressaltou ainda que o modelo de educação integral de Apucarana tem uma trajetória de 25 anos, mas passou por novos investimentos e ajustes nos últimos meses. Segundo ele, também estão em andamento dez obras na área da educação e foram realizadas 180 horas de formação para os profissionais da rede neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Referência nacional

Para Gilberto Perre, a escolha de Apucarana para integrar a missão está relacionada à singularidade do modelo educacional adotado pelo município, que mantém o ensino em tempo integral nas 60 unidades escolares. "Apucarana é uma cidade que tem tempo integral para todas as 60 unidades escolares, e isso é um fato muito singular, diferencia Apucarana no cenário nacional", destacou o secretário executivo da FNP. Ele explicou que a iniciativa surgiu da proposta de promover o intercâmbio de experiências entre municípios brasileiros, seguindo uma prática que a entidade já desenvolve em missões internacionais com gestores públicos.

A programação também permitiu apresentar aos visitantes os desafios financeiros enfrentados pelo município para manter e ampliar os serviços públicos. Perre destacou a atuação do prefeito Rodolfo Mota em Brasília nas articulações relacionadas à aprovação da PEC 66, posteriormente transformada na Emenda Constitucional 136, que abriu caminho para o refinanciamento de dívidas previdenciárias municipais. Na avaliação de Perre, a medida representa uma oportunidade para melhorar as condições fiscais de Apucarana e ampliar a capacidade de investimento em áreas essenciais, como a educação.

Valorização dos profissionais e cuidado com os alunos

Durante a coletiva, Rodolfo Mota também enfatizou o papel dos profissionais da educação na construção dos resultados alcançados pelo município. Professores, merendeiras, equipes administrativas, motoristas, diretores, coordenadores e servidores dos CMEIs foram lembrados pelo trabalho diário de cuidado e acompanhamento das crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito destacou que a educação em tempo integral exige mais do que estrutura física e recursos pedagógicos: depende também de profissionais preparados e comprometidos. "Essas professoras, a merendeira, a tia da escola, a diretora, elas ficam nove horas com essas crianças. Ela fica mais tempo com o filho do outro do que com o seu próprio filho", afirmou.

Outro ponto destacado foi a alimentação oferecida nas unidades. De acordo com o prefeito, cerca de 3.500 crianças atendidas nos CMEIs recebem jantar antes de deixar as instituições, às 16 horas. "A gente sabe que várias dessas crianças, a única comida de verdade que ela vai ter ao longo do dia vai ser no CMEI, vai ser na escola", disse Mota.

A visita da FNP reforça o reconhecimento das experiências desenvolvidas em Apucarana e abre espaço para que outras administrações municipais conheçam iniciativas que podem contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de educação em diferentes regiões do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana EDUCAÇÃO Frente Nacional de Prefeitos Modelo Educacional Política Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV