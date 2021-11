Apucarana recebe feira de serviços públicos “Paraná Cidadão”

Da Redação

O Programa Paraná Cidadão, idealizado pelo Governo do Paraná para facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos, desembarca nesta quarta e segue até sexta-feira (01 a 03/12) em Apucarana. Os atendimentos acontecem diariamente entre as 9 e 17 horas com suporte de uma grande estrutura montada pela prefeitura junto ao ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão).

Para marcar o lançamento do evento, às 13h30 está prevista uma solenidade que contará com a presença dos secretários de Estado Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) e Beto Preto (Saúde), e do prefeito Júnior da Femac. “Trata-se de uma iniciativa com o carimbo do Governo Ratinho Júnior, de sensibilidade e visão social, descentralizando e fazendo com que importantes ações, tanto do Governo do Estado como do Governo Municipal, sejam disponibilizadas em um só local, facilitando o acesso da população, especialmente a mais vulnerável, a serviços e direitos que promovem a cidadania”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho em parceria com a Prefeitura de Apucarana, a ação envolverá órgãos como Copel, Sanepar, Celepar, Detran, Instituto de Identificação do Paraná, Agência do Trabalhador, Centro de Informação para Migrantes, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Paraná. Estarão presentes também entidades como Senac, Sebrae, CIEE, FAP, Facnopar, Unespar, UTFPR e Uniasselvi.

Já a administração municipal anuncia que estará à disposição da população com toda a sua estrutura, abrangendo mais de 25 serviços, com destaque à realização do 2o Feirão do Emprego e do Estágio da Agência do Trabalhador, com a oferta de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio. “Nos estandes do município o cidadão poderá ter acesso ainda a uma gama de serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, indústria e comércio, mulher e assuntos da família, educação técnica profissional, proteção animal, meio ambiente, entre outros. São três dias de evento onde a população poderá usufruir dos serviços com tranquilidade, sem correria e aglomerações”, comenta o prefeito Junior da Femac, ressaltando que os atendimentos irão seguir todos os protocolos de prevenção à Covid 19.

Cartão Futuro

Após o lançamento do Programa Paraná Cidadão em Apucarana, os secretários de Estado Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) e Beto Preto (Saúde), juntamente com o prefeito Júnior da Femac, seguem para a sede da Regional Apucarana do CREA-PR onde, às 15 horas, participam de ato de lançamento do Programa Cartão Futuro.

Considerado o maior programa de primeiro emprego do Brasil, através do “cartão” o Governo do Paraná paga uma parte do salário do aprendiz – entre R$300 e R$450 – , permitindo contratações até mesmo por pequenas e microempresas. Além de abrir as portas do mercado de trabalho a jovens com idades entre 14 e 21 anos, a iniciativa – que já está presente em outras regiões do Estado – vem contribuindo para o combate do abandono escolar, já que um dos critérios para participar é que o jovem esteja estudando.