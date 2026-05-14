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EVENTO CULTURAL

Apucarana recebe espetáculo sobre aparições de Nossa Senhora no fim de maio

Apresentação no Cine Teatro Fênix reúne música, teatro e histórias de Guadalupe, Fátima e Aparecida

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 12:49:22 Editado em 14.05.2026, 12:49:16
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Apucarana recebe espetáculo sobre aparições de Nossa Senhora no fim de maio
Autor Foto: Divulgação

Apucarana receberá no próximo dia 30 de maio o espetáculo “Guadalupe, Fátima e Aparecida”, produção inspirada nas aparições marianas reconhecidas pela Igreja Católica.

- LEIA MAIS: Arapongas realiza mutirão do Cadastro Único neste sábado no CRAS CSU

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A apresentação será realizada às 20h, no Cine Teatro Fênix, com classificação livre.

O espetáculo utiliza música, teatro de bonecos e interação com o público para retratar as histórias de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida.

Os ingressos serão vendidos no formato solidário, no valor de R$ 20 mais a doação de um quilo de alimento não perecível.

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As entradas podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma de ingressos

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