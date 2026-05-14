Apucarana recebe espetáculo sobre aparições de Nossa Senhora no fim de maio
Apresentação no Cine Teatro Fênix reúne música, teatro e histórias de Guadalupe, Fátima e Aparecida
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Apucarana receberá no próximo dia 30 de maio o espetáculo “Guadalupe, Fátima e Aparecida”, produção inspirada nas aparições marianas reconhecidas pela Igreja Católica.
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A apresentação será realizada às 20h, no Cine Teatro Fênix, com classificação livre.
O espetáculo utiliza música, teatro de bonecos e interação com o público para retratar as histórias de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida.
Os ingressos serão vendidos no formato solidário, no valor de R$ 20 mais a doação de um quilo de alimento não perecível.
As entradas podem ser adquiridas pela internet, por meio da plataforma de ingressos
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