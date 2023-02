Apucarana recebe domingo etapa do "Pedala Paraná"

Da Redação

Lançado em 2021, Pedala Paraná tem como objetivo estimular o turismo aliada à prática do ciclismo

Mais de 400 ciclistas vão participar neste domingo (26) da etapa de Apucarana do Programa “Pedala Paraná”. O percurso tem 37,6 quilômetros e prevê trechos de estradas rurais nos distritos da Caixa de São Pedro e do Barreiro.

A etapa de Apucarana vai marcar a inauguração da rota “Caminhos do Café e Estrada Bela”. A concentração está marcada para as 7h30 e a largada às 8 horas no Museu do Café, localizado no Distrito do Pirapó. A chegada está prevista para o mesmo local.

Após a largada, os participantes do evento ingressarão na Fazenda Colina até chegar à “Estrada Bela”, que tem início no acesso ao Patrimônio do Barreiro. Na sequência, os ciclistas seguem em direção à Caixa de São Pedro fazendo o retorno até o Distrito do Pirapó.

Os ciclistas devem trazer 1 kg de alimento não perecível, que será distribuído para entidades de assistência social. As inscrições já foram encerradas após o número máximo de participantes ter sido alcançado. "Houve uma grande procura e, em menos de três dias, superamos a marca de 400 inscritos", comenta a superintendente de Turismo de Apucarana, Andréia Rinaldi.

O percurso tem dificuldade “4 de 10”, com elevação de 652 metros. Os mais de 400 inscritos são ciclistas de Apucarana e também de cidades da região. "Os participantes vão contar com uma estrutura de apoio, com água e frutas, além de segurança no trajeto", complementa.

A etapa de Apucarana é realizada pelo governo do Paraná, Prefeitura e Amuvitur, que é a agência de turismo da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), com apoio de outros órgãos estaduais e empresas parceiras.

O Programa Pedala Paraná foi lançado em 2021. Uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte, a iniciativa visa fomentar a implantação de ciclorrotas nos municípios, aliando a prática do esporte ao turismo rural.

Os principais objetivos são incentivar a prática da atividade física e o lazer através da bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional atraindo recursos ao pequeno empreendedor, promovendo através dos parceiros a capacitação de todos os envolvidos.

O site do programa “Pedala Paraná” lista ciclorrotas implantadas até agora em 30 municípios do Paraná, sendo oito na região: Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Lidianópolis e Rio Branco do Ivaí.

