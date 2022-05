Apucarana recebe dois novos ônibus para a educação

Da Redação

O vereador Marcos da Vila Reis participou na manhã desta segunda-feira (02.05), na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, da solenidade de entrega ônibus escolares. O repasse foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior a representantes de 121 municípios paranaenses. Apucarana foi contemplada com 2 ônibus ORE1, que comportam até 29 alunos cada.

Foram investidos R$ 48,8 milhões para a aquisição dos veículos, com recursos de emendas parlamentares destinados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE).

“Nossa cidade foi contemplada com dois ônibus “Urbano Escolar Acessível”. Recebemos os veículos através deputado Diego Garcia. Os ônibus dispõem de acessibilidade, com plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, com 29 lugares. São ônibus importantes que vão ajudar na segurança e no transporte das nossas crianças. E agradeço ainda o nosso ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto que esteve ao nosso lado acompanhando todo o evento”, disse Marcos da Vila Reis.

Assim que os ônibus chegarem na cidade, o prefeito Junior da Femac irá apresentar a toda comunidade apucaranense e escolar, ao lado do vereador Marcos da Vila Reis.