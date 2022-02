Apucarana recebe dois caminhões do Governo do Estado

Da Redação

O Município de Apucarana foi contemplado com dois caminhões, em evento nesta quarta-feira (9) em Curitiba, pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior. O vice-prefeito Paulo Vital representou o prefeito Junior da Femac na solenidade realizada na Academia do Guatupê, na qual esteve ao lado do secretário de estado da saúde, Beto Preto, que reivindicou os caminhões para Apucarana.

O governo entregou neste ato, 63 caminhões a municípios para auxiliar nas ações ambientais em todo o Estado. O Governo do Estado investiu R$21,4 milhões para a aquisição dos veículos, que vão ajudar os municípios no abastecimento de água, combate a incêndios, limpeza de calçadas e gestão de resíduos sólidos.

As entregas fazem parte da Patrulha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT) para equipar os municípios para as ações ambientais. “O projeto da Patrulha Ambiental faz parte de uma visão estratégica do Estado de colocar o Paraná como estado referência de sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, como atestou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, afirmou Ratinho Junior.

O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que os serviços nos quais os veículos serão utilizados refletem diretamente na qualidade de vida da população paranaense. “Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, cuidar das cidades, e dar um destino correto ao lixo”, disse.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, o médico apucaranense Beto Preto, a Cidade Alta foi atendida com dois caminhões, de modelos diferentes. "Essa é uma ação direta nossa junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), comandada por Márcio Nunes", revelou Beto Preto, acrescentando que os veículos irão contribuir bastante nos serviços públicos e na Cocap.

VEÍCULOS – Em Apucarana, o caminhão-pipa será utilizado para higienização, irrigação e abastecimento de água, em especial para propriedades rurais que sofrem com a estiagem prolongada. “Já o caminhão compactador de lixo, a prefeitura irá ceder para a Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap), visando reforçar o trabalho de coleta de recicláveis”, anunciou Paulo Vital.

O vice-prefeito acrescentou que o trabalho da Cocap é muito importante. “A coleta de recicláveis ajuda a manter as famílias dos cooperados e, ao mesmo tempo, contribui para ampliar a vida útil do aterro sanitário de Apucarana”, assinalou Vital. Veja:

