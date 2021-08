Da Redação

A 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana recebeu no final da tarde deste sábado (07), um carregamento com vacinas contra a Covid-19, medicamentos e seringas para a aplicação dos imunizantes. O material chegou de avião no aeroporto da cidade, enviado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Veja:

continua após publicidade .

Apucarana recebe carregamento de vacinas e seringas; veja - Vídeo por: tnonline

A Sesa está realizando a distribuição de 400.230 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. A 16ª Regional de Saúde (RS) Apucarana recebeu 24,4 mil doses neste envio. São 2.920 AstraZeneca D1, 120 Janssen DU, 4.218 Pfizer D1 e 4.965 AstraZeneca D2 = 12.223 doses.



continua após publicidade .

O lote faz parte da 35ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, enviada ao Estado nesta sexta-feira (6) com 415.790 doses. 57,6% do lote é destinado à primeira dose (D1) ou dose única (DU) e 42,4% para segunda dose (D2).

Vacinação

Neste sábado (7), Apucarana imunizou pessoas com 27 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Neste domingo (8), não haverá vacinação. Já na segunda (9), a imunização será destinada para a segunda dose da AstraZeneca, para pessoas com retorno marcado para o dia 9 de agosto. É preciso levar a carteirinha.

continua após publicidade .

A imunização acontece no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé. É preciso levar documentos pessoais.

Apucarana também realiza a Campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis.