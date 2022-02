Apucarana recebe caminhão-pipa e compactador do Governo

Da Redação

Representando o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, participou da solenidade de entrega de caminhões-pipa e caminhões compactadores, em Curitiba. O Governo do Estado repassou 63 caminhões aos municípios do Paraná.

Apucarana foi contemplada com um caminhão-pipa e com um caminhão compactador. O secretário de Estado da Saúde Beto Preto, acompanhou a entrega ao lado do governador Ratinho Junior.

A ENTREGA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (9) 63 caminhões a municípios para auxiliar nas ações ambientais em todo o Estado. O Governo do Estado investiu R$ 21,4 milhões para a aquisição dos veículos, que vão ajudar os municípios no abastecimento de água, combate a incêndios, limpeza de calçadas e gestão de resíduos sólidos. As cidades de Apucarana, Arapongas, Borrazópolis, Jardim Alegre e Faxinal foram contempladas.

Foram entregues seis caminhões-pipa, caminhões-baú, cinco caminhões caçamba e poliguindaste, 18 limpa-fossas e 28 caminhões compactador. Desde o início da atual gestão, o Estado já investiu R$ 66,3 milhões para a aquisição de 263 caminhões, todos destinados aos municípios. As entregas fazem parte da Patrulha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT) para equipar os municípios para as ações ambientais.

Parte dos recursos, explicou o governador, são do programa Paraná Mais Cidades, realizado junto com a Assembleia Legislativa, com a destinação de emendas parlamentares para a compra dos veículos. “Além dos deputados, é uma parceria que envolve também os prefeitos e prefeitas, que enfrentam esses problemas no seu dia a dia. A questão do lixo é um problema crônico, não é fácil fazer a gestão de resíduos, um caminhão desses não é barato e nem sempre o município tem recursos para renovar a sua frota e comprar maquinário mais moderno”, explicou.

“O projeto da Patrulha Ambiental faz parte de uma visão estratégica do Estado de colocar o Paraná como estado referência de sustentabilidade para o Brasil e para o mundo, como atestou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, afirmou Ratinho Junior. “São veículos que atendem especialmente os problemas ambientais na área urbana, incluindo a coleta de resíduos sólidos e coleta de esgoto, por exemplo”.

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que os serviços nos quais os veículos serão utilizados refletem diretamente na qualidade de vida da população paranaense.



“Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, cuidar das cidades, dar um destino correto ao lixo”, disse. “Além dos modelos já entregues anteriormente, é a primeira vez que os municípios recebem os caminhões limpa-fossa, para aqueles que não têm 100% da cidade com coleta de esgoto, e também dos polinguindastes, que é para a destinação correta dos entulhos, um problema muito sério no meio urbano”.

O diretor-presidente do IAT, Everton Souza, explicou que os veículos ajudam a resolver problemas históricos nas cidades, como a coleta de resíduos sólidos, além de questões de saneamento. “São caminhões que dão suporte à limpeza pública, na redução do volume de lixo levado aos aterros sanitários, na redução de efluentes e até para auxiliar no combate a incêndios florestais”, salientou. “A entrega desses caminhões está inserida em uma política de gestão de resíduos”.