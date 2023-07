Apucarana recebe atletas de todo PR para os Jogos Universitários

Atletas de 19 instituições de ensino superior de todo o Estado, representando 13 cidades, começam a chegar nesta sexta-feira (7) ao município de Apucarana para a disputa da 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s). A competição iniciará neste sábado (8), a partir das 8 horas, em 16 modalidades, com o evento contando com a presença de mais de 2.000 pessoas, envolvendo atletas, treinadores, dirigentes e equipe de arbitragem.



Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, o cerimonial de abertura será neste sábado, a partir das 19h30, no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix. “Faremos uma bonita festa no espaço cultural, com apresentações artísticas, desfile das delegações, acendimento da pira olímpica, juramento do atleta e a confraternização dos competidores. Os jogos serão disputados até o próximo dia 13, com a competição tendo todo o suporte do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros.

“Pelo terceiro ano seguido realizaremos os Jogos Universitários do Paraná movimentando as nossas praças esportivas por uma semana com muitas partidas e várias disputas em diversas modalidades. É uma honra para Apucarana ser sede novamente desta grandiosa competição. Nos dois anos anteriores o evento foi um sucesso e esperamos que isso se repita na edição de 2023”, frisa o prefeito Junior da Femac.

Participarão da 62ª edição atletas das seguintes instituições: FAG (Cascavel), Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unespar (Paranavaí), Unicentro (Guarapuava), Unicesumar (Maringá), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Unioeste (Cascavel), Unipar (Cianorte), Universidade Positivo (Curitiba), UTFPR (Cornélio Procópio) e UTFPR (Curitiba).

A competição nesse ano será realizada nas modalidades acadêmico, atletismo, atletismo paradespotivo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez nas categorias masculina e feminina.

Os JUP s são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e, com apoio da Persis Internet.

