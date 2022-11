Apucarana recebe a Caravana de Crédito da Fomento Paraná; saiba mais

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, destaca que o GT do turismo religioso do Paraná é dos mais ativos e consolidados de todo o Brasil

Empreendedores de Apucarana ligados ao setor de turismo, como bares hotéis, pousadas e restaurantes, além de comércios que dão apoio ao setor, estão sendo convidados pela Prefeitura de Apucarana a prestigiar nesta quarta-feira (30/11) a Caravana de Crédito Turismo da Fomento Paraná, que estará ancorada, das 13 às 17 horas, junto à Praça Rui Barbosa.

“Trata-se de unidade móvel onde os agentes de crédito estarão à disposição dos interessados para prestar informações sobre como ter acesso a apoio financeiro para suas empresas”, convida Edison Peres Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana (Seicom). De acordo com ele, o atendimento é direcionado atendimento a empreendedores informais, MEIs e microempresários.

Além da equipe da Fomento Paraná e da Seicom, a atividade terá suporte das secretarias da Fazenda e da Mulher e Assuntos da Família, por meio da Agência do Banco da Mulher Paranaense. “Uma oportunidade para as empresas locais terem acesso a crédito com as melhores taxas e condições especiais de pagamento”, conclui Estrope.

Também podem ser atendidos estabelecimentos comerciais diversos, que dão apoio ao segmento, como clínicas médicas, lojas de locação de veículos ou equipamentos, lojas de acessórios para viagem, agências que promovem roteiros de aventura e trilhas, entre outros empreendimentos que possuam CNAEs enquadradas no Cadastur do Ministério do Turismo. “Uma importante iniciativa do Governo Ratinho Júnior para ajudar donos de pequenos negócios ligados ao turismo nesta retomada econômica pós-pandemia”, pontua o prefeito, ratificando que os empréstimos podem ser usados em pequenas obras, compra de móveis e equipamentos ou capital de giro para reforço dos estoques e manutenção do negócio.

