Apucarana recebe 2º Seminário de Cafés Especiais em dezembro; inscrições abertas
Evento gratuito na Sociedade Rural reúne produtores, cafeterias e compradores com palestras, rodada de negócios e premiações
A 2ª edição do Seminário de Cafés Especiais (ConCafé) acontece na quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2026, a partir das 14h, na Sociedade Rural de Apucarana, no Parque de Exposições. Com entrada gratuita, o evento tem como objetivo conectar produtores rurais, cafeterias, torrefações, compradores, empresários e apreciadores para fortalecer a cadeia produtiva e valorizar a Indicação Geográfica (IG) Café da Serra de Apucarana.
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As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, por meio da página oficial do Sebrae Paraná. Sob o tema "Conexões que valorizam o território", a iniciativa promove uma tarde dedicada à troca de conhecimentos, exposição de produtos e geração de oportunidades comerciais para a cafeicultura regional.
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Entre os destaques da programação estão palestras técnicas sobre valorização territorial e boas práticas para cafeterias, além de sessões de degustação e uma rodada de negócios para aproximar produtores de compradores. O encontro também sediará o Concurso das Cafeterias e a cerimônia de entrega do Prêmio Café Qualidade 2026.
A realização conta com a parceria do Sebrae, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Apucarana, Secretaria Municipal de Agricultura,
Programação
- 14h: Abertura oficial
- 14h30: Palestra "Cafés do Paraná, Indicações Geográficas e valorização territorial" – um olhar para a origem, a identidade e as oportunidades dos cafés especiais
- 15h30: Palestra "Excelência na xícara" – boas práticas para cafeterias que querem se destacar
- 16h30: Concurso das Cafeterias – criatividade e valorização do café em diferentes preparos
- 17h30: Degustação e experiência com cafés especiais
- 17h30: Rodada de Negócios – conexões entre produtores, cafeterias, torrefações e compradores
- 18h: Cerimônia de Premiação – reconhecimento aos destaques do Prêmio Café Qualidade 2026 e do Concurso das Cafeterias
- 19h30: Networking e encerramento
Serviço
- Evento: 2ª edição do ConCafé – Seminário de Cafés Especiais
- Data: Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026
- Horário: A partir das 14h
- Local: Sociedade Rural de Apucarana (Parque de Exposições) – Apucarana/PR
- Inscrições: Gratuitas, pelo link: https://cloud.divulga.sebraepr.com.br/concafe