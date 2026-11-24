A 2ª edição do Seminário de Cafés Especiais (ConCafé) acontece na quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2026, a partir das 14h, na Sociedade Rural de Apucarana, no Parque de Exposições. Com entrada gratuita, o evento tem como objetivo conectar produtores rurais, cafeterias, torrefações, compradores, empresários e apreciadores para fortalecer a cadeia produtiva e valorizar a Indicação Geográfica (IG) Café da Serra de Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana



As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, por meio da página oficial do Sebrae Paraná. Sob o tema "Conexões que valorizam o território", a iniciativa promove uma tarde dedicada à troca de conhecimentos, exposição de produtos e geração de oportunidades comerciais para a cafeicultura regional.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os destaques da programação estão palestras técnicas sobre valorização territorial e boas práticas para cafeterias, além de sessões de degustação e uma rodada de negócios para aproximar produtores de compradores. O encontro também sediará o Concurso das Cafeterias e a cerimônia de entrega do Prêmio Café Qualidade 2026.

A realização conta com a parceria do Sebrae, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Apucarana, Secretaria Municipal de Agricultura,

Programação

14h: Abertura oficial

14h30: Palestra "Cafés do Paraná, Indicações Geográficas e valorização territorial" – um olhar para a origem, a identidade e as oportunidades dos cafés especiais

15h30: Palestra "Excelência na xícara" – boas práticas para cafeterias que querem se destacar

16h30: Concurso das Cafeterias – criatividade e valorização do café em diferentes preparos

17h30: Degustação e experiência com cafés especiais

17h30: Rodada de Negócios – conexões entre produtores, cafeterias, torrefações e compradores

18h: Cerimônia de Premiação – reconhecimento aos destaques do Prêmio Café Qualidade 2026 e do Concurso das Cafeterias

19h30: Networking e encerramento

Serviço