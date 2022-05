Apucarana recebe 2 ônibus escolares novos nesta segunda

Da Redação

O vereador Marcos da Vila Reis anunciou que Apucarana vai ser receber nesta segunda-feira (02.05), dois ônibus “Urbano Escolar Acessível”. A entrega, que será feita pelo deputado Diego Garcia, acontecerá em cerimônia oficial na cidade de Curitiba e deverá ser acompanhada pelo vereador.

continua após publicidade .

“Vamos receber veículos que dispõe de acessibilidade, com plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, com 29 lugares, e que serão destinados ao "Programa Caminho da Escola" do Governo Federal”, detalhou o vereador.

Segundo ele, os veículos vêm para somar à Educação de Apucarana. “Vamos ter mais dois veículos que irão garantir mais conforto e segurança aos nossos alunos no trajeto entre a casa e a escola. Vamos celebrar desde já mais essa conquista para a nossa cidade, para a Educação do nosso Município e principalmente para os estudantes que são a nossa prioridade”, destacou Marcos da Vila Reis

continua após publicidade .

Marcos explicou que o investimento foi de R$ 237.800,00. “Intermediamos essa conquista para a cidade através do deputado. Através de emenda de bancada indicada por ele em 2020 à cidade, foi possível a compra dos veículos”, pontuou Marcos da Vila Reis.

Após a entrega, os ônibus serão encaminhados para Apucarana.

PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA

Criado em 2007, o Caminho da Escola tem o objetivo de renovar a frota de veículos escolares no Brasil e garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes. O programa consiste na aquisição de veículos padronizados para o transporte escolar, assim como busca reduzir a evasão escolar e ampliar o acesso e permanência dos alunos nas escolas das redes públicas de educação básica