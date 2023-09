Apucarana rearboriza entorno de nascente no “Dom Romeu”

Com mudas cedidas pela Faculdade Uningá e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), moradores, horticultores solidários, acadêmicos e docentes do curso de Engenharia Civil do campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) promoveram, ao longo do sábado (23/09), plantio de árvores nativas no entorno de uma das nascentes do Córrego Tarumã, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

A atividade ambiental complementou um trabalho de recuperação do olho d’água executado no início do mês em uma iniciativa do Programa de Hortas Solidárias da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas. O prefeito Júnior da Femac, que também participou do plantio de mudas, destacou a importância da preservação.

“Há poucos dias estive neste mesmo local acompanhando a recuperação da nascente, que contribui para a formação da Lagoa Tarumã/Ouro Fino. O local, antes assoreado por entulho e lixo, agora serve de fonte de água para irrigação da horta solidária do bairro. É gratificante e inspirador ver a comunidade, estudantes, técnicos e servidores envolvidos em uma ação ambiental como esta, de resultados práticos e importantes para o meio ambiente”, pontuou o prefeito, destacando que a prefeitura, enquanto poder público, desenvolve políticas públicas ambientais através do Programa Apucarana Mais Verde.

A iniciativa de recuperação da nascente partiu da moradora da comunidade e Coordenadora do Programa Municipal de Hortas Solidárias, Maura Aparecida Fernandes de Oliveira. “Após o plantio das mudas foi colhida amostra da água para realização de teste bacteriológico, medida da vazão e PH”, destaca Maura.

Hortas Solidárias – O Programa de Hortas Solidárias, desenvolvido pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf) da Prefeitura de Apucarana funciona em 36 locais, somando cerca de 16 mil metros quadrados de plantio. “Mais de 2 mil pessoas são beneficiadas diretamente pelas atividades nas hortas, instaladas em locais como escolas, unidades de saúde, entidades de assistência social e até na unidade de Apucarana da Polícia Científica”, afirma Denise Canesin, secretária da Semaf.

