Apucarana realiza vacinação em seis unidades de saúde neste sábado

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que, como parte da Campanha Vacina Mais, da Organização Panamericana da Saúde (OPAS), a Autarquia de Saúde da cidade abre seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) neste sábado (23), das 08h às 16h30.

A estratégia, que visa aumentar a cobertura vacinal da população, será realizada nas UBS Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; e Romeu Milani, na Rua Osvaldo Cruz, região central da cidade.



As salas de vacinas abertas neste sábado (23) nas 6 UBS's atenderão a população em todas as faixas etárias: crianças, adultos, idosos e gestantes. “É uma oportunidade para os pais atualizarem a carteirinha de vacinação de seus filhos e ainda para população em geral de vacinar contra a gripe”, afirma o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega

Bachiega lembra que até o final deste mês 5 UBS's estão com o horário da sala de vacinação estendido até as 21 horas: Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Marcos Sanches Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; e Raul Castilho, no Núcleo João Paulo.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

