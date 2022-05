Apucarana realiza vacinação contra gripe no final de semana

Da Redação

Neste final de semana, a saúde de Apucarana realiza a vacinação contra a gripe no Ginásio de Esportes Lagoão. A imunização, que foi ampliada para mais grupos, acontece no sábado (7), das 8h30 às 17h e no domingo (8), das 8h30 às 13h.

Além das crianças que têm entre 6 meses e 5 anos incompletos, poderão tomar a vacina os profissionais de saúde, profissionais da educação, forças de segurança, gestantes e puérperas, informou o prefeito de Apucarana Junior da Femac, através de uma 'live' nas redes sociais.

Junior ainda fez um apelo para que os pais levem as crianças para a vacinação. "Está na hora da vacina. No dia D, no sábado passado, apenas 1300 crianças se vacinaram. Pelo amor aos filhos, levem eles para vacinar. Venho aqui fazer esse apelo em relação a vacinação nas crianças, por isso , neste final de semana, não haverá vacinação contra a Covid-19 e sim será realizada a vacinação contra a gripe, no sistema Drive Thru, incialmente era somente para crianças, mas agora a imunização acontece para mais grupos", explicou.

Ainda durante a transmissão ao vivo, o prefeito e o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, também falaram sobre a dengue. Atualmente Apucarana tem 33 casos confirmados da doença, porém, mais de 200 notificações. "O número de casos não é alarmante, mas as notificações sim, são 250 pessoas com suspeita, aguardando resultado. Juntos temos que eliminar o mosquito. Nos ajude, olhe suas casas, quintal, calhas, tem que limpar, olha sua indústria, seu comércio, construção, não deixei água parada, por favor, estamos aqui fazendo esse apelo", finaliza.