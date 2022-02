Da Redação

Apucarana realiza seletiva feminina adulta de voleibol

A Prefeitura Municipal de Apucarana, nesta quarta-feira (09), divulgou que a Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap), em parceira com a Secretaria Municipal de Esportes da cidade, realizará no dia 19 de fevereiro, a partir das 14h, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, uma seletiva feminina adulta de voleibol.

A professora de educação física, Nathalia Hauptmann, presidente da Avoap, disse que as inscrições serão encerradas nesta sexta-feira (11). “Poderão participar da seletiva, atletas acima de 15 anos de idade, sendo que 20 delas serão selecionadas para treinar na associação e representar a cidade nas competições oficiais do Estado como Campeonato Paranaense e os Jogos Abertos do Paraná. Estamos convidando as meninas que gostam da modalidade e que amam o esporte, pois juntas vamos fortalecer e resgatar o voleibol apucaranense”, destaca Nathalia.

Também formada em fisioterapia, Nathalia já foi atleta da seleção apucaranense de voleibol e de vôlei de praia, inclusive sendo campeã em algumas competições como nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s). “Desde pequena eu praticava e amo esse esporte. Já joguei em várias cidades e como técnica atuei nas categorias de base de Apucarana. Também trabalhei com atletas universitários e fui auxiliar dos técnicos da cidade. É muito bom estar no meio de uma coisa que eu amo bastante”, frisa Nathalia.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que a Avoap terá todo o apoio da secretaria. “O nosso voleibol feminino tem tradição, muitas conquistas estaduais e já revelou grandes atletas. Agora com a criação da Avoap a meta é revelar novos talentos na modalidade e disputar as principais competições no Estado, tendo todo o respaldo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

A Avoap foi fundada no dia 4 de outubro de 2021, com Nathalia assumindo a associação no dia 3 de novembro. Também fazem parte da diretoria, Adilson Franco de Souza, o Sassá (vice-presidente), Lilian Beluco, Tiago Almeida, Mayra Leciuk e Mariana Alves.

As inscrições poderão ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSzXapNP-lMvLoPT0gcs-SxKuK–RkTvlBQLynkHjt2zu2Q/viewform?usp=sf_link

