Apucarana realiza pregão para retomar oficinas no setor da cultura

A Prefeitura de Apucarana realiza na próxima segunda-feira (25), às 9 horas, pregão eletrônico visando a contratação de empresas para ministrar oficinas na Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur).

Os serviços que serão adquiridos são para oficinas de “literatura e criação literária”; “culturas estrangeiras (inglês, espanhol, francês, japonês, italiano e alemão)”, artes visuais; e de projetos e produção cultural.

Os interessados devem se cadastrar antecipadamente no portal de compras do governo federal comprasnet. Mais detalhes do pregão podem ser conferidos no edital 67 publicado no site da prefeitura www.pr.gov.br, clicar na opção “licitações” localizada no final da página principal do site.

A secretária da Promatur, Maria Agar, lembra as oficinas que têm a previsão de contratação no pregão já foram ofertadas pelo município, quando foram ministradas por voluntários no espaço da biblioteca municipal.

“Temos muitos pedidos para voltar a realizar essas oficinas e vamos atendê-los. Desta vez as aulas serão realizadas na Casa da Cultura que funciona no prédio do Cine Teatro Fênix e haverá a contratação de profissionais em cada uma dessas áreas. É mais um investimento da gestão municipal voltada à qualificação dos apucaranenses”, informa Maria Agar.

