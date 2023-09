Apucarana realiza palestra de prevenção ao suicídio nesta sexta

Fazendo parte da Campanha Setembro Amarelo, Apucarana realiza nesta sexta-feira (15/09) uma palestra sobre suicídio. A palestra acontece no Cine Teatro Fênix, a partir das 8h30, e será ministrada pela médica psiquiatra Priscilla Maistro, especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

De acordo com Denise Canesin, secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, a palestra integra o “Setembro Amarelo”, uma campanha que é realizada nacionalmente. “Além da palestra, outra ação programada em Apucarana é a colocação de luzes amarelas nos letreiros do Lago Jaboti e no Espaço da Feiras, com o objetivo de alertar e sensibilizar a população a respeito do suicídio”, cita Denise.

A Campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, com o apoio da Prefeitura de Apucarana e da Associação Paranaense de Psiquiatria.

Em 2023, o lema é “Se precisar, peça ajuda!” e diversas ações estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de setembro. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

