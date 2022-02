Da Redação

Apucarana realiza o planejamento para as ações em 2022

Aconteceu, na manhã desta segunda-feira (14), uma reunião no gabinete municipal, com o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito, Paulo Vital, e todo o secretariado do município.

continua após publicidade .

O encontro que durou duas horas e meia teve como objetivo a discussão sobre as metas e prioridades para o ano de 2022 na cidade de Apucarana. Junior da Femac anunciou que, neste ano, há no planejamento um pacote de obras, com destaque para as grandes intervenções viárias. “Boa parte das obras já tem projetos prontos e algumas estão com licitações em andamento. Vale ressaltar ainda que, na nossa gestão, as obras sempre são iniciadas com o dinheiro reservado em caixa”, ressaltou.

O prefeito ainda fez questão de relembrar que, apesar as limitações impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, ocorreu com sucesso a conclusão da programação comemorativa aos 78 anos da cidade de Apucarana. “Tivemos a entrega de importantes obras de infraestrutura urbana, um nova área de lazer, reformas e ampliações de prédios da educação e a inauguração da sede própria da Autarquia Municipal de Educação”, frisou.

continua após publicidade .

Também foi abordado na reunião o início do ano letivo de forma presencial, com entrega de uniforme e materiais. “Agora estamos trabalhando na migração do sistema informatizado para atendimento dos cidadãos que, depois de implantado irá garantir mais celeridade em todos os procedimentos”, finalizou.

Participaram da reunião do secretariado Edison Estrope (Indústria, Comércio e Serviços), Denise Canesin (Mulher), José Marcelino da Silva “Grilo” (Esportes) Ivanildo Silva (Assuntos estratégicos), Angela Stoian (Obras), Maria Agar (Cultura), Deco (Aserfa), Gerson Canuto (Agricultura), Sueli Pereira (Fazenda), Ana Paula Nazarko (Assistência Social), Maurício Borges (Comunicação), Laércio Morais (Governo), Nikolai Cernescu Junior (Gestão Pública), Ezílio Manchini (Procurador Geral), Carlos Mendes (Idepplan), Mauro Toshio Kitano (Sup. de Serviços Urbanos) e Lafayete Luz (Sup. de Iluminação Pública).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.