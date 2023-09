Apucarana realiza o evento “Domingo no Parque” no Lago Jaboti

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, promoverá no próximo domingo (17/09) das 8h30 às 11h30, no Lago Jaboti, o “Domingo no Parque”, evento que é aberto para toda a família.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac convida a comunidade para participar do evento. “Será uma manhã com muita animação, descontração e lazer envolvendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. Tudo está sendo preparado com muito carinho pela nossa equipe do esporte e com a certeza que o evento será um sucesso”, destaca o prefeito Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Galho cai e atinge motociclista durante ventania em Apucarana

continua após publicidade

O secretário municipal de Esportes, Tom Barros, disse que o evento acontecerá nas proximidades do Jaboticão. “No local teremos um palco, com apresentações de tai chi chuan, de kung fu, dança e de ginástica maluca, com a rua ficando livre para você pedalar, andar de skate, roller e patins com seus filhos. Teremos também uma caminhada ecológica, alongamento, yoga e um circuito recreativo”, frisa o professor Tom Barros.

Ainda fazendo parte da programação no “Jaboti” haverá dicas de nutrição, de alimentação saudável, teste de glicemia, de aferição de pressão arterial, apresentação de serviços da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família e distribuição de mudas. “Vamos realizar uma belíssima festa, pensando no bem estar e na saúde de todos os apucaranenses”, disse Tom Barros.

O “Domingo no Parque” será realizado em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e das secretarias da Mulher e Assuntos da Família e da Agricultura e conta com o apoio do Serviço Social do Comércio (SESC) e da Faculdade de Apucarana (FAP).

Siga o TNOnline no Google News