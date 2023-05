Apucarana realiza o Dia do Desafio nesta quarta-feira; entenda

Será realizada da zero hora às 21 horas nesta quarta-feira (31/05), em Apucarana, a edição de 2023 do Dia do Desafio, evento promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e que incentiva a prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida e para todos os públicos.

O prefeito Junior da Femac convoca a comunidade do município para participar das atividades. “Peço a todos os moradores que façam 15 minutos de atividades físicas, pois o objetivo é mobilizar o maior número de participantes buscando bem estar e vida saudável. Queremos o envolvimento das pessoas que trabalham no comércio, na indústria, das escolas, dos colégios, entre outros”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O gerente executivo do Sesc, Ronaldo Romani Ficagno, diz que tudo está preparado para mais uma edição do Dia do Desafio, que é realizado anualmente com sucesso no município. “Teremos várias atividades ao longo do dia em vários locais, inclusive com o evento acontecendo na Praça Rui Barbosa desenvolvendo ações de combate ao sedentarismo. Nesse ano não teremos a disputa entre cidades, então o desafio é bater o nosso último número de participantes que foi em 2022, quando tivemos a presença de 51.474 pessoas”, frisa Ficagno.

Ele destaca ainda que fazendo parte do evento foi lançada no último dia 10 no salão social do Sesc a campanha de arrecadação de caixas de leite dentro do Programa Mesa Brasil. “A campanha está em andamento e todo o alimento arrecadado no Dia do Desafio será doado a entidades assistenciais do município”, conclui Ficagno.

As pessoas que forem realizar as atividades individualmente ou em grupos devem registrar a participação no site: www.sescpr.com.br/ddd e também marcar nas redes sociais, por meio de postagens com as hashtags: #DiaDoDesafio e #SescPR.

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, já estão definidas que acontecerão atividades na Prefeitura, no Cine Teatro Fênix, no Centro Social Urbano, no Centro da Juventude Alex Mazaron, na Autarquia Municipal de Educação (AME), além da Praça Rui Barbosa.

“Será um dia com muita agitação e de muito exercício físico, com alongamento, dança, atividades recreativas e corrida, numa parceria do Sesc, das secretarias municipais de Esportes, de Assistência Social, de Cultura, da AME e da equipe Pé Vermelho”, disse Tom Barros.

Mais informações do Dia do Desafio podem ser obtidas pelo telefone (43) 3308-2500, em horário comercial.

