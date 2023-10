Apucarana realiza o Campeonato Paranaense de Handebol Sub-14

De 2 a 5 de novembro, Apucarana sediará o Campeonato Paranaense das Séries Prata e Ouro de Handebol Sub-14 (infantil), masculino e feminino. Os complexos esportivos Áureo Caixote e Estação Cidadania e o Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) recebem as disputas de forma simultânea, a partir das 13h30 desta quinta-feira (02/11). O Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José também sediará partidas no sábado e no domingo.

continua após publicidade

Durante quatro dias, mais de 700 atletas, entre atletas, treinadores, dirigentes e árbitros, estarão envolvidos no campeonato, que pela primeira vez acontecerá em Apucarana. O município anfitrião será representado pela Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) nas categorias masculina e feminina.

-LEIA MAIS: Apucaranense se torna o 4º melhor atleta júnior do país no Mr. Olympia

continua após publicidade

“Com as nossas praças esportivas estruturadas, Apucarana está preparada para sediar mais um grande evento esportivo como tem acontecido nos últimos anos. Será uma competição de alto nível com os melhores do Estado e em especial tendo a participação das equipes da Ahanha”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Está tudo pronto para a realização do Campeonato Paranaense, que reunirá 44 times de 32 cidades. Amanhã começam a chegar às primeiras delegações e na quinta-feira a competição iniciará com 22 jogos, sendo 12 confrontos no masculino e 10 no feminino”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

São oito times na Série Ouro (feminino), oito na Série Ouro (masculino), 12 na Série Prata (feminino) e 16 na Série Prata (masculino).

continua após publicidade

Os grupos da competição são os seguintes: Série Ouro (feminino), grupo A – Santo Antônio do Sudoeste, Ahanda/Apucarana, Sociedade Thalia/Dom Bosco/Curitiba e Campo Mourão. Grupo B – Jussara, Jardim Alegre, Bom Sucesso e Astorga.

Série Ouro (masculino), grupo A – Colégio Marista/Ponta Grossa, Mandaguaçu, Marialva e Ahanha/São José. Grupo B – Jussara, Cambé, Corbélia e Saudade do Iguaçu.

Série prata (feminino), grupo A – Londrina, Fazenda Rio Grande, Alto Paraná e Uraí. Grupo B – Sarandi, Colégio Positivo/Curitiba, Mercedes e Umuarama. Grupo C – Guarapuava, Maringá, Nova Esperança e São Carlos do Ivaí.

continua após publicidade

Série prata (masculino), grupo A – Maringá, São Carlos do Ivaí, Cascavel e Telêmaco Borba. Grupo B – Astorga, Guarapuava, Capanema e Umuarama. Grupo C – Londrina, Campo Mourão, Positivo/Curitiba e Prado Ferreira. Grupo D – Arapongas, Mercedes, Ibiporã e Laranjeiras do Sul.

O Campeonato Paranaense é promovido pela Liga de Handebol do Paraná (LHPR), tem o apoio da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

APUCARANA – As equipes de Apucarana farão as suas estreias no Campeonato Paranaense da Série Ouro nessa quinta-feira (02/11), no Complexo Esportivo Áureo Caixote. Às 16h50, na categoria feminina, a Ahanda joga contra a Sociedade Thalia/Dom Bosco/Curitiba. Em seguida, às 17h40, na categoria masculina, a Ahanda enfrenta o Colégio Marista/Ponta Grossa.

As equipes masculina e feminina da Ahanda são comandadas tecnicamente pelos professores Alessandro Ferreira e Marta Valentim, respectivamente.

Siga o TNOnline no Google News