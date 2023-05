Apucarana realiza o Campeonato Paranaense de Handebol Infantil

Da Redação

O comunicado foi feito nessa quarta-feira (17)

Apucarana sediará entre os dias 2 e 5 de novembro o Campeonato Paranaense de Handebol na categoria sub-14 (infantil). O comunicado foi feito nessa quarta-feira (17) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião com o secretário municipal de Esportes, Tom Barros, o vereador Rodrigo Lievore, o Recife, o professor Alessandro Ferreira, presidente da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) e com o atleta Rafael Hidalgo Lobato, com passagens pela Seleção Brasileira e por várias equipes do handebol nacional.

“O handebol está muito presente e estruturado na cidade, com a Ahanda. Apucarana vai sediar essa competição, organizada pela Liga de Handebol do Paraná, que reunirá cerca de 40 equipes pelas categorias masculina e feminina, totalizando mais de 500 atletas”, frisa o prefeito Junior da Femac.

“O martelo foi batido nessa quarta-feira junto a Liga do Paraná para a realização do campeonato, com Apucarana trazendo essa grande competição que será inédita no município, mostrando assim os novos talentos da modalidade no estado. As partidas acontecerão no Complexo Esportivo Áureo Caixote e no ginásio do Colégio São José. Serão quatro dias intensos com muitos jogos”, destaca o professor Tom, que confirmou a presença de Apucarana nas duas categorias.

A Ahanda, que realizará a competição juntamente com a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, atualmente participa do Campeonato Paranaense da Série Bronze na categoria adulto masculino.

Na primeira etapa da competição estadual, realizada no mês de abril em Umuarama, os apucaranenses venceram São Carlos do Ivaí e foram derrotados pelo time de Quedas do Iguaçu. A segunda etapa ocorrerá nos dias 27 e 28 de maio em Toledo, com Apucarana enfrentando as agremiações de Contenda, Castro e Capanema. Os confrontos são válidos pelo Grupo A.

