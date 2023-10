Apucarana realiza o 4º Festival de Ginástica no Lagoão

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizará neste sábado (28/10) das 14 às 18 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a 4ª edição do Festival de Ginástica Rítmica e Artística. O evento, que ocorre anualmente na praça esportiva, tem a coordenação geral da professora Neusa Maria da Silva e será disputado com a presença de mais de 300 atletas na faixa etária de 5 a 15 anos de idade.

continua após publicidade

De acordo com ela, a ginástica rítmica será realizada nas categorias baby, mirim, pré-infantil, infantil e juvenil nos aparelhos de fita, corda, bola e arco. “Também terá a prova de mãos livres. Já a ginástica artística será desenvolvida com a prova de solo”, frisa Neusa, que comanda a escolinha municipal nas duas modalidades.

-LEIA MAIS: "Ladrão do Uno verde": vídeo flagra 2º furto do mesmo modelo e cor

continua após publicidade

“Sempre o festival de ginástica realizado no ginásio do Lagoão é um sucesso, sendo um evento bem organizado, bonito e que atrai bom público. O trabalho vem dando bons frutos e tem revelado atletas no município. Recentemente algumas competidoras de Apucarana se destacaram no Campeonato Paranaense de Conjuntos e no Torneio Paraná, competições que aconteceram em Pato Branco”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Estamos felizes por realizar mais uma vez o festival de ginástica, promovendo a integração das nossas crianças e adolescentes, despertando o interesse pelo esporte. O festival neste sábado vem coroar tudo que foi feito ao longo da temporada”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A escolinha de ginástica rítmica e artística da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, que foi criada em 2017, tem aulas de segunda a quinta-feira nos períodos da manhã e da tarde e aos sábados pela manhã no Complexo Esportivo Lagoão.

Siga o TNOnline no Google News