Apucarana realiza o 2º Circuito da AABB de Vôlei de Praia; confira

Da Redação

A 1ª edição do Circuito da AABB foi realizada no mês de julho, com a presença de 15 duplas masculinas e 10 femininas

Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Apucarana informou que será disputado neste final de semana a 2ª edição do Circuito da AABB de Vôlei de Praia, pelas categorias masculino e feminino. A competição acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro nas quadras da AABB.

O circuito se inicia na noite desta sexta-feira (16) e prossegue no sábado (17), a partir das 12h. No mesmo dia, às 17h, o evento contará com uma apresentação de pagode. No domingo (17), por sua vez, as disputam se iniciam às 08h30.

O professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, coordenador geral do evento, desta que o campeonato terá a participação de 28 duplas, sendo 16 no masculino e 12 duplas na categoria feminina. “Se inscreveram muitos atletas de Apucarana e algumas duplas de cidades da região. Com certeza teremos bons jogos nesta segunda edição, que promete grandes duelos nas quadras da AABB”, frisa Sassá.

O secretário de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que o evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. “Acompanhei o primeiro circuito, assisti bons jogos e acredito no sucesso na realização da segunda edição que ocorrerá no próximo final de semana, com a competição tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse. A 2ª edição conta, ainda, com a realização da Associação Atlética Banco do Brasil e da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap).

A 1ª edição do Circuito da AABB foi realizada no mês de julho, com a presença de 15 duplas masculinas e 10 femininas. No feminino, foram campeãs as atletas Carol e Marília, seguidas por Marineusa e Andreia. Já pelo naipe masculino, os jogadores Lucas e Adriel conquistaram o título, com Henrique e Diego ficando na segunda colocação.

Na 1ª edição participaram duplas de Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Cambira e Marilândia do Sul.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

