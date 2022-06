Apucarana realiza o 1º Festival de Inverno em julho; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos objetivos do Festival de Inverno é proporcionar momentos para as famílias

O mês de julho contará com uma série de eventos reunidos no 1º Festival de Inverno de Apucarana. Do dia 01 até 29 de julho, haverá diversas atrações nas áreas de cultura e gastronomia. Entre as opções estão espetáculos de dança, teatro, música, festival de sopas e caldos, bailinho para as crianças, baile julino e arraiá da economia solidária.

continua após publicidade .

O festival é uma promoção da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) e as entradas para todas as atrações serão gratuitas.

Ao anunciar o 1º Festival de Inverno, o prefeito de Apucarana. Junior da Femac, afirma a programação vem se somar ao calendário de eventos já divulgado. “Queremos aproveitar o mês de julho, nesta época em que a cidade está pintada de rosa com a belíssima florada das cerejeiras, para oferecer aos apucaranenses e para quem vem nos visitar diversas opções culturais e gastronômicas”, reforça Junior da Femac.

continua após publicidade .

Junior afirma que a programação é bastante variada e busca atender diversos públicos, desde crianças a adultos. “Existem várias iniciativas pelo Brasil e Apucarana ainda não tinha o seu Festival de Inverno. Estamos organizando essa primeira edição, com o objetivo de que as pessoas possam curtir a estação e também buscando marcar a retomada dos eventos no período pós-pandemia”, frisa o prefeito.

Segundo Maria Agar, o Festival de Inverno acontecerá, basicamente, em dois locais: no Cine Teatro Fênix e no Espaço das Feiras. “No cenário musical estão programadas diversas atrações, como espetáculos com a Orquestra Sinfônica da UEL, Duo Guitarra e Piano, Duo Piano e Violão, Recital de Música de Câmara e Concerto de Metais”, cita Maria Agar.

Um dos objetivos do Festival de Inverno é proporcionar momentos para as famílias. “A programação também prevê eventos voltados para as crianças, como o Bailinho do Plantão Sorriso e uma recreação infantil que disponibilizará gratuitamente brinquedos infláveis, cama elástica e distribuição de algodão doce”, detalha Maria Agar.

continua após publicidade .

O festival também será uma oportunidade para a apresentação de talentos locais, nas áreas de dança e de teatro. “Vamos abrir espaço para a Escola Municipal de Teatro de Apucarana e também para a 1a Mostra Livre de Dança do Projeto Adolescer. Será uma oportunidade para que os participantes possam subir ao palco e mostrar o seu talento para um grande público”, ressalta Maria Agar.

Confira abaixo a programação do 1º Festival de Inverno de Apucarana:

Dia e horário Evento Local 01/07 (sexta), às 20 horas 1 a Mostra Livre de Dança do Projeto Adolescer Cine Teatro Fênix 08/07 (sexta), às 20 horas MILKSHAKESPEARE Escola Municipal de Teatro Cine Teatro Fênix 10/07 (domingo), às 10 horas Bailinho do Plantão Sorriso de Londrina Cine Teatro Fênix 11/07 (segunda), às 20 horas Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina Cine Teatro Fênix 13/07 (quarta), às 20 horas Duo Guitarra e Piano, com Lívia Nestrovski (EUA) & Fred Ferreira (SP) Cine Teatro Fênix 14/07 (quinta), às 20 horas Duo Piano e Violão, com Cristóvão Bastos (RJ) e Rogério Caetano (GO) Cine Teatro Fênix 15/07 (sexta), às 20 horas Recital de Música de Câmara – Leonardo Jaffé e Marco Almeida Cine Teatro Fênix 16 e 17/07 (sábado e domingo), a partir das 16 horas Festival de sopas e caldos Espaço das Feiras 16/07 (sábado), às 16 horas Baile Julino Espaço das Feiras 17/07 (domingo), às 16 horas Recreação infantil Espaço das Feiras 19/07 (terça), às 20 horas Concerto de Metais – Quinteto de Metais do Paraná Catedral Nossa Senhora de Lourdes 8, 15, 22 e 29 de julho (sextas), a partir das 16 horas Arraiá das Feiras – Super Sexta da Economia Solidária Espaço das Feiras





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News