Apucarana realiza mapeamento de pontos críticos para controlar borrachudo

Apesar de ainda incomodar em algumas regiões, a infestação de mosquitos borrachudos vem apresentando redução em Apucarana, segundo informou a Prefeitura nesta quarta-feira (9). A mudança já é percebida por moradores de áreas onde, em determinados períodos, a quantidade de insetos chegava a dificultar a permanência das pessoas ao ar livre. Segundo o município, o resultado é atribuído ao trabalho de controle das larvas desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), aliado à participação de produtores rurais.

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Uma das principais estratégias adotadas é a aplicação periódica de larvicida nos leitos de água onde ocorre a reprodução do mosquito. Na área urbana, a equipe técnica da Sema mantém o monitoramento de 94 pontos considerados críticos, com reaplicação do produto a cada 15 dias. Na área rural, o trabalho foi ampliado com a adesão de 130 produtores, que foram capacitados para realizar a aplicação nas propriedades. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, o enfrentamento do problema exige uma ação contínua e direcionada aos locais onde ocorre a reprodução do borrachudo. “A aplicação é feita nos cursos de água, como rios e córregos, que são os locais onde o mosquito coloca os ovos. Por isso, o monitoramento desses pontos e a reaplicação periódica do larvicida são fundamentais para interromper o ciclo de reprodução”, explica.

O prefeito destaca que a estratégia adotada pelo Município combina acompanhamento técnico, aplicação regular e participação dos proprietários rurais. “A Prefeitura está dando atenção permanente a esse problema porque sabemos o impacto que o borrachudo causa, principalmente nas regiões rurais. Estamos trabalhando para identificar os pontos de maior infestação, fazer o controle e, ao mesmo tempo, envolver os produtores nesse processo. É uma ação que precisa ser contínua, porque estamos falando de um problema ambiental que não se resolve com uma única aplicação”, afirma.

Segundo Rodolfo Mota, os produtores rurais que ainda não participam do programa também podem aderir. “O produtor que tem interesse em fazer parte desse trabalho pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente. A Prefeitura fornece gratuitamente o larvicida e também orienta e capacita o produtor para que ele faça a aplicação corretamente nos leitos de água existentes dentro da propriedade. Dessa forma, conseguimos ampliar muito a área de atuação e formar uma rede de controle”, ressalta.

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O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, explica que a participação dos agricultores é fundamental para ampliar o alcance da iniciativa. Nos últimos 45 dias, mais de 300 litros de larvicida foram aplicados pela equipe municipal e pelos produtores parceiros. Um segundo lote, também de 300 litros, já foi recebido e começou a ser utilizado nesta semana. “A Prefeitura não teria estrutura para fazer sozinha a aplicação em todos os cursos de água da área rural. Por isso, o produtor é um multiplicador desse trabalho. Nós fornecemos o produto, fazemos a capacitação e o acompanhamento, e ele consegue fazer a aplicação na própria propriedade, com reaplicação a cada 15 dias”, explica Pires.

O secretário acrescenta que o programa também vem sendo ampliado para novas propriedades e pontos estratégicos. Na Fazenda Ubatuba, por exemplo, a equipe realizou a aplicação em três pontos de água e, a partir de agora, um funcionário indicado pela propriedade ficará responsável pela reaplicação quinzenal. “Esse é um modelo que queremos multiplicar, porque amplia muito o alcance do trabalho”, explica.

Outro ponto de atenção é a necessidade de uma ação integrada entre os municípios da região. Conforme o secretário, o mosquito pode percorrer longas distâncias, o que torna necessária a participação das cidades vizinhas. “Apucarana está fazendo a sua parte, mas o borrachudo não respeita limite de município. Ele pode voar por mais de 40 quilômetros. Por isso, estamos buscando envolver também os municípios da região e discutir o problema de forma conjunta”, afirma.

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Nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente está organizando para o dia 24 de setembro, às 18h30, na Igreja Ucraniana, no KM 10, um encontro com produtores rurais para tratar especificamente do controle do borrachudo. O evento terá a participação de representantes da empresa responsável pelo produto, que irão orientar os agricultores, esclarecer dúvidas e apresentar informações sobre a aplicação correta do larvicida.

“Queremos aproveitar esse encontro para levar informação aos produtores, ampliar a participação no programa e também chamar os municípios da região para essa discussão. Nas áreas rurais, a infestação costuma ser maior, e quanto mais propriedades estiverem envolvidas, mais eficiente será o controle”, finaliza o secretário.

Serviço – O atendimento é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Apucarana é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Avenida Jaboti, 1.715, junto ao Parque Municipal Jaboti. Os telefones para contato são 3423-0142, 3424-2633 e 99967-0324.