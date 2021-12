Apucarana realiza formatura de 1,3 mil alunos

Da Redação

Aproximadamente 1,3 mil alunos estão concluindo os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º Ano) em 2021. Na noite de terça-feira (14), para marcar o encerramento do ciclo, a Autarquia de Educação realizou cerimônias de formatura nas 35 escolas da rede municipal de Apucarana.

“Apesar dos muitos desafios que enfrentamos nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19, os nossos alunos continuaram aprendendo e desenvolvendo-se de maneira satisfatória. A equipe pedagógica da AME, em parceria com os diretores, coordenadores, professores e servidores das escolas, realizou um excelente trabalho com as crianças. As famílias podem ter certeza de que seus filhos estão bem preparados para dar continuidade aos estudos no 6º ano, seja na rede pública estadual ou em colégios particulares,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou o compromisso da administração municipal de formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos e conscientes dos seus direitos e deveres na sociedade.

“Eu tenho a convicção de que o melhor investimento que podemos fazer, pensando no futuro do município, é oferecer educação de qualidade às nossas crianças. Por isso, desde 2013, temos investido sistematicamente na reforma e ampliação dos prédios escolares, na distribuição de materiais e uniformes escolares aos alunos, em equipar as salas de aula com bibliotecas e recursos tecnológicos, na formação continuada dos professores e na implantação das disciplinas de inglês e espanhol no currículo. Parabéns aos formandos pela dedicação aos estudos e muito obrigado às famílias apucaranenses que confiam no nosso projeto,” disse o prefeito.

Na noite de segunda-feira (13), a Autarquia de Educação já havia realizado a entrega de certificados para outras 1.423 crianças, que estão concluindo a etapa da Educação Infantil.

O presente ano letivo segue até a próxima sexta-feira (17) na rede municipal de Apucarana. Hoje (15), às 20 horas, os alunos ainda apresentam a tradicional Cantata de Natal das Escolas Municipais no platô da Praça Rui Barbosa. Toda a comunidade é convidada a participar.