Apucarana realiza Festival do Dragão de Kung Fu neste sábado (11)

Neste sábado (11), na cidade de Apucarana, Norte do Estado do Paraná, ocorrerá o Festival do Dragão de Kung Fu, em evento organizado pela Escola Chen Tai Chi Apucarana. Apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes e pelo Conselho de Esportes da cidade, o Festival contará com a presença de 400 atletas.

O evento acontecerá a partir das 08h45, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, localizado no Jardim Aeroporto.

O professor Abel Cezar Cândido Bento, coordenador geral do Festival do Dragão, disse que o evento tem como objetivo estimular a prática de esportes e fortalecer as categorias de base do Tai Chi Chuan e do Wushu Taolu Esportivo em nossa região. “A nossa escola vem se destacando no cenário esportivo estadual e nacional, conquistando títulos importantes e revelando grandes talentos no kung fu”, frisa o professor Abel, que comanda a Escola Chen Tai Chi que é filiada a Associação Shizuka e Federação Paranaense de Kung Fu Wushu.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

O Secretário Municipal Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que o Festival, neste sábado (11), terá atletas de Apucarana e de toda a região do Vale do Ivaí, oriundos de projetos sociais. “O kung fu de Apucarana hoje está muito forte, a cada ano tem ganhado muitos atletas e conta com apoio do prefeito Junior da Femac. No ano passado conquistou muitas vitórias no Paranaense, foi campeão nos Jogos Abertos do Paraná Combate e faturou títulos no Campeonato Brasileiro realizado em Brasília”, destaca o professor Grillo.





