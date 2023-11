Apucarana realiza Festival das Escolinhas de Futebol no Sesi

Alunos de escolinhas de futebol participarão do festival no campo do Sesi

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizará nesta quarta-feira (15/11), a partir das 9 horas, no estádio do Sesi, o Festival das Escolinhas de Futebol do Município. O evento terá a presença de atletas das escolinhas que funcionam durante a semana nos campos da Vila Reis, Frigosanto, José Rico, Núcleo João Paulo e no próprio estádio do Sesi.

De acordo com Tom Barros, secretário municipal de Esportes, o festival contará com a participação de mais de 150 garotos. “O evento nesta quarta-feira de manhã será realizado em campo reduzido com atletas pelas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. O objetivo do festival é motivar os atletas, revelar novos talentos no esporte e comemorar o fechamento do ano, com as escolinhas tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros.

As informações dos dias, horários e os locais das escolinhas de futebol podem ser obtidas no site da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana no ícone modalidades ou pelo telefone 3422-5184.

