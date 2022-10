Apucarana realiza Feira de Saúde da Mulher neste sábado; assista

Da Redação

A prefeitura de Apucarana realiza neste sábado (15) a Feira de Saúde da Mulher, dentro da programação do Outubro Rosa, a partir das 14h30, no Espaço das Feiras. A atividade é organizada pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, com o apoio das demais secretarias municipais e grupos de pedal. Veja o vídeo abaixo.

Além da feira de gastronomia e artesanato, haverá ofertas de vários serviços de saúde, como teste de glicose e aferição da pressão arterial a cargo do Sesc; e orientações com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, bem como sobre câncer de mama e colo de útero.

Ainda estão previstas atividades de yoga, zumba, recreação de patins, apresentação de bicicross BMX e música. Às 16 horas será dada largada a um passeio ciclístico a partir do Espaço das Feiras. O evento esportivo, que terá como percurso as ruas centrais da cidade, é aberto à população em geral e terá participação de grupos de pedal de Apucarana, Rolândia, Mandaguari, Arapongas, Sabáudia e Faxinal. A chegada também será no Espaço das Feiras, por voltas das 17 horas. Assista null - Vídeo por: Reprodução













