Apucarana realiza feira de adoção de cães e gatos nesta quinta (7)

Interessados devem comparecer com com RG, CPF e comprovante de enderenço

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap), em parceria com o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), promove neste feriado de 7 de Setembro mais uma feira de adoção de animais – cães e gatos. A feira vai ocorrer no período das 13h30 às 16 horas, no estacionamento da Farmácia Doce Erva, localizada na Rua Nagib Daher, 844 (próximo ao Hospital da Providência).

De acordo com o médico-veterinário João Pedro Correa, diretor do Cemsa, quem fizer a adoção terá garantida a castração gratuita. “A pessoa vai preencher a ficha de adoção, que chamamos de posse responsável, e a partir destes documentos vamos posteriormente agendar as castrações através do Cemsa”, afirma Correa.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos e devem comparecer munidos de RG, CPF e comprovante de endereço. “No caso da adoção de um gato, os interessados deverão obrigatoriamente levar uma caixa de transporte”, solicita Correa, salientando que o objetivo da feira é viabilizar um lar definitivo para os animais. “Em um trabalho realizado pela Soprap, muitos destes filhotes foram resgatados das ruas e estão hoje em lares temporários”, pontua Correa.

A feira de adoção conta ainda com o apoio da empresa Danês. “Graças a essa parceria, quem fizer a adoção levará para casa amostras grátis de ração, além de comedouros”, completa Correa.

