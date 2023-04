Apucarana realiza fase classificatória do Torneio 1º de Maio

Da Redação

Reunião de organização do evento esportivo

Com a participação de 30 equipes na categoria adulta masculina e três times na categoria feminina livre, será realizada no dia 23 de abril, a partir das 8 horas, a fase de classificação do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol.

Todas as partidas serão realizadas no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e nos estádios do Serviço Social da Indústria (Sesi) e Giácomo Moreal, no distrito do Pirapó, em Apucarana.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, destaca que a fase decisiva das duas categorias está marcada para o próximo dia 1º no período da manhã no Estádio Olímpio Barreto, quando serão conhecidas as agremiações campeãs.

"A definição do número de participantes aconteceu durante o congresso técnico realizado no Centro da Juventude, com o torneio contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. É a festa do futebol amador e que homenageia os trabalhadores do nosso município”, comemora o professor Grillo.

De acordo com ele, se classificam dois times do campo da UTFPR, um do estádio do Sesi e outro do estádio Giácomo Moreal para a fase decisiva (semifinal) na categoria masculina no dia 1º de maio.

Mais informações do torneio podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184.





TABELA DE JOGOS

Campo da UTFPR

08h00 – Dom Romeu x Pagode e Resenha (jogo 1)

08h40 – Sem Talento x Bar do Chuá (jogo 2)

09h20 – Time do Rildo x Recanto do Lago (jogo 3)

10h00 – Tiki Taka x Castelo Branco United (jogo 4)

10h40 – Vila Nova x Jardim Ponta Grossa (jogo 5)

11h20 – Shakhtar dos Lek x vencedor do jogo 1 (jogo 15)

13h00 – Vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 3 (jogo 16)

13h40 – Vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5 (jogo 17)

14h20 – Vencedor do jogo 15 x vencedor do jogo 16 (jogo 23)

15h00 – Vencedor do jogo 17 x vencedor do jogo 18 (jogo 24)

Estádio do Sesi

08h00 – Um Gol de Letra x Ajax (jogo 6)

08h40 – Serralheria Canova x Brindes Tic Tac/Serigrafia Maia (jogo 7)

09h20 – Amigos da BRC Tecidos x Brooklin (jogo 8)

10h00 – Unidos do Diamantina x Lanchonete Vila FAP (jogo 9)

10h40 – Baiano Futebol Clube x Km 28 (jogo 10)

11h20 – Mercado Viana/Tupã x Vila Reis/LD Sublimações (jogo 11)

13h00 – Vencedor do jogo 6 x vencedor do jogo 7 (jogo 18)

13h40 – Vencedor do jogo 8 x vencedor do jogo 9 (jogo 19)

14h20 – Vencedor do jogo 10 x vencedor do jogo 11 (jogo 20)

15h30 – Vencedor do jogo 19 x vencedor do jogo 20 (jogo 25)

Estádio Giácomo Moreal (Pirapó)

08h00 – Amigos da Bola x Lava Car Apucarana/Legends (jogo 12)

08h40 – Ferroviário da Vila Regina x Barretos Sport (jogo 13)

09h20 – Amigos do Cidão x Tancredo Neves (jogo 14)

10h00 – Colégio São José x Veterano do São José (grupo único – feminino)

10h40 – Vencedor do jogo 12 x vencedor do jogo 13 (jogo 21)

11h20 – UTFPR x vencedor do jogo 14 (jogo 22)

13h00 – Veterano do São José x Apucarana Futebol (grupo único – feminino)

13h40 – Vencedor do jogo 21 x vencedor do jogo 22 (jogo 26)

