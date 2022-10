Apucarana realiza exames em mulheres neste sábado; saiba mais

Da Redação

A ação segue até às 16h

A programação do Outubro Rosa em Apucarana será marcada por uma grande mobilização neste sábado (22). É o Dia D de cuidados com a saúde da mulher, quando todas as 34 Unidades Básicas de Saúde do município estarão abertas numa ação preventiva do câncer de colo de útero e câncer de mama.

Entre 8 horas e 16 horas as unidades de saúde prestarão atendimento, sem necessidade de agendamento, para coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero e realizando encaminhamento para mamografia.

De acordo com secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, a mobilização deste sábado visa dar uma oportunidade para as mulheres cuidarem da saúde, em especial para aquelas que têm algum tipo de dificuldade de comparecer nas unidades de saúde durante a semana.

O superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente, observa que os exames ginecológicos são ofertados ao longo do ano na rede pública municipal de saúde. “Os agendamentos para preventivo do colo de útero estão abertos em todas as unidades de saúde de forma contínua”, informa Orente.

O prefeito Junior da Femac destaca que o cuidado com a saúde da mulher deve ser permanente, mas o Outubro Rosa é uma oportunidade de reforçar o apelo para as apucaranenses realizarem regularmente a mamografia e o exame preventivo. “A prefeitura está promovendo uma grande mobilização de conscientização entre as mulheres e nosso objetivo é salvar o maior número de vidas possível”, afirma Junior da Femac.

Numa forma de alerta às mulheres apucaranenses, a prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, divulga um balanço de casos e óbitos dos cânceres de útero e mama nos últimos 3 anos.

Câncer de colo de útero:

2019 – 55 casos e 3 óbitos

2020 – 22 casos e 3 óbitos

2021 – 41 casos e 8 óbitos

Câncer de mama:

2019 – 23 casos e 14 óbitos

2020 – 39 casos e 16 óbitos

2021 – 23 casos e 13 óbitos

