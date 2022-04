Da Redação

Apucarana realiza etapas do Paranaense de Kartcross

A Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que acontecerá, neste domingo (20), as disputas da terceira, quarta e quinta etapas do Campeonato Paranaense de Kartcross de 2021. A competição têm o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura e a realização da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart).

continua após publicidade .

A disputa será desenvolvida em duas categorias e reunirá pilotos de Apucarana, Arapongas, Novo Itacolomi, Toledo, Maripá e Jandaia do Sul. Também estão confirmados os goianos Marcelo Tripa e José Neto, que disputam competições nacionais no automobilismo. Os treinos livros, por sua vez, acontecerão no sábado (19).

O presidente da Apukart, Camilo Lalin, disse que a competição, neste final de semana, terá a presença dos melhores pilotos do Paraná e alguns de outros estados. “Apucarana mais uma vez será a casa do Kartcross no Estado e com certeza terá grandes disputas neste domingo. Recentemente a cidade sediou as 100 Milhas e o evento foi um sucesso quando contou com a participação dos melhores pilotos do país. A prova neste domingo terá mais de 20 pilotos”, destaca Lalin.



continua após publicidade .

A prova de 100 Milhas, realizada no último dia 29 de janeiro, foi vencida pelos pilotos apucaranenses Wagner Hirt e Lucas Marques (tio e sobrinho). Na prova neste domingo (20), Hirt competirá na categoria Pro e Marques na Força Livre.

De acordo com Lalin, os melhores colocados da prova e do campeonato serão premiados com troféus. Ele destaca que os pilotos Jeferson Patrick e Carlos Antônio dos Santos, de Novo Itacolomi, lideram as categorias Pro e Força Livre, respectivamente.

A terceira etapa terá início às 11h; a quarta começa às 13h, e a quinta e última etapa terá largada às 14h30. A solenidade de premiação está prevista para as 16h.

continua após publicidade .

O secretário municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, garantiu que acompanhará a competição. “Estamos juntos com a Apukart em mais uma prova, com o prefeito Junior da Femac dando todo o suporte para o evento. Será uma competição que promete fortes emoções, pois serão conhecidos os campeões da temporada passada”, comenta o professor Grillo.

O Centro de Velocidade fica localizado na BR 376, Km 234, no Contorno Sul. O Campeonato Estadual de Kartcross tem a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.