Apucarana realiza etapa municipal de Conferência da Educação

Na noite desta terça-feira (26), Apucarana realizou, no formato online, a etapa municipal da IV Conferência Nacional de Educação (CONAE). Na ocasião, profissionais da área e representantes da sociedade civil refletiram sobre o tema Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira.

O Prefeito Junior da Femac abriu a conferência afirmando que o município pode contribuir amplamente para o planejamento da educação nacional. “Apucarana foi eleita, no final do ano passado, pelo prêmio Band Cidades Excelentes, como a cidade brasileira que oferta a melhor formação básica às suas crianças. Por isso, eu acredito que podemos e temos o dever de compartilhar as nossas experiências exitosas, possibilitando que elas sejam replicadas em outras localidades e alcancem o maior número possível de estudantes. A educação é a principal mola propulsora para o desenvolvimento econômico e social,” disse.



Os três principais eixos debatidos na atual edição da CONAE são a implantação do Sistema Nacional de Educação (SNE), a construção do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio de 2024 a 2034 e a tecnologia e a conectividade a serviço da educação. “A conferência é um espaço democrático, aberto pelo poder público, para que toda a sociedade possa opinar e participar do desenvolvimento da educação brasileira. A etapa municipal foi bastante proveitosa em Apucarana,” avaliou a secretária Marli Fernandes.

Representando o segmento do Ensino Superior, o diretor do campus apucaranense da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), professor Daniel Fernando Matheus Gomes, destacou a importância do planejamento e da soma de esforços para a melhoria da qualidade da educação. “O empenho de vários gestores, nos níveis municipal e estadual, foi necessário, por exemplo, para que o nosso campus conquistasse o Bacharelado em Direito. O curso já deve ser ofertado à população no próximo vestibular. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer projeto e a construção da sociedade que queremos passa obrigatoriamente pelos bancos escolares,” declarou.

Já o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Vladimir Barbosa da Silva, adiantou que a próxima etapa da IV Conferência Nacional de Educação está agendada para o dia 6 de maio, a partir das 8 horas, no auditório Gralha Azul da UNESPAR. “Nós esperamos uma participação expressiva dos professores e dirigentes municipais de educação das dezesseis cidades que compõem a área de abrangência do NRE”, convidou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.