Apucarana realiza etapa final dos Jogos Oficiais do Estado

Com as disputas dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (Jojup's) e dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP's), ocorrerão neste sábado e domingo (4 e 5/12) em Apucarana, as etapas finais dos Jogos Oficiais do Estado, encerrando o calendário de competições da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Neste sábado será realizada a fase estadual dos Jojup's, com as modalidades de natação (m e f) e rugby (m e f) no Complexo Esportivo Lagoão. Já no domingo acontece a fase estadual dos JAP's, com natação (m e f), rugby (m e f) e futebol sete (m). As duas primeiras competições serão no Lagoão, enquanto o futebol sete ocorrerá nos campos 1 e 2 da Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí (AMEVI).

Juntando as duas competições neste final de semana serão 416 atletas inscritos, sendo 141 nos Jogos da Juventude e 275 nos Jogos Abertos.

Apucarana terá os seus representantes nos JAP's no rugby e no futebol sete. Na primeira modalidade a equipe da casa jogará contra Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava. No futebol sete na fase inicial da competição, pelo Grupo A, os adversários são Terra Rica e Laranjeiras do Sul.

O prefeito Junior da Femac diz que é uma alegria muito grande poder receber novamente os principais atletas do Paraná em Apucarana. “Nessa retomada do esporte no estado mais uma vez a nossa cidade está de braços abertos recebendo com muito carinho os atletas que dão um brilho todo especial e agitam o município. No último final de semana já sediamos cinco modalidade e agora estamos realizando mais três com o objetivo de fechar o calendário esportivo do Paraná com chave de ouro”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, também mostra empolgação com os jogos. “Serão mais dois dias de disputas acirradas nos Jojup's e nos JAP's com os melhores competidores do Estado e porque não dizer do Brasil. São muitos atletas competindo aqui com campanhas maravilhosas ao longo de suas carreiras, principalmente nos JAP´s, e claro com as revelações dos Jojup's. Importante ainda lembrar que Apucarana terá os seus representantes e mostra que a cidade nos últimos anos tem sido a capital do esporte no Paraná”, frisa Grillo.

Recentemente, Apucarana promoveu as disputas de ginástica rítmica, ciclismo, badminton, tênis, tênis de mesa e xadrez.

Pela quinta vez, Apucarana realizará a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's), competição que teve a sua primeira edição em 1987 na cidade de Ponta Grossa. Apucarana sediou a competição estadual em 1991, 1995, 1996, 2014 e 2016. As duas últimas competições foram válidas pela Divisão B (alunos de 12 a 14 anos de idade).

Já a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's) em Apucarana, foi disputada em 1965, 1980, 1993 e 2017.

PROGRAMAÇÃO DOS 33º JOJUP's

– Dia 4 de dezembro

Modalidade: natação (M e F)

Local: Complexo Esportivo Lagoão

Horário: 8h30 (aquecimento)

Horário: 9h30 (primeira prova do dia)

Modalidade: rugby (M e F)

Local: Complexo Esportivo Lagoão

Horário: 14h30

PROGRAMAÇÃO DOS 63º JAP's

– Dia 5 de dezembro

Modalidade: natação (M e F)

Local: Complexo Esportivo Lagoão

Horário: 8h30 (aquecimento)

Horário: 9h30 (primeira prova do dia)

Modalidade: rugby (M e F)

Local: Complexo Esportivo Lagoão

Horário: 9 horas

Modalidade: futebol sete (M e F)

Local: Amevi

Horário: 8h30

Jogos dos apucaranenses nos JAP's

Rugby – dia 5 de dezembro no Lagoão

10h40 – Apucarana x Maringá

11h30 – Apucarana x Foz do Iguaçu

13h55 – Apucarana x Cascavel

15h35 – Apucarana x Guarapuava

Futebol sete - dia 5 de dezembro na AMEVI

10h30 – Apucarana x Terra Rica

11h50 – Apucarana x Laranjeiras do Sul